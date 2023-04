I riu gjunjëzohet 21 orë para zyrës së ish-të dashurës, i lutet ta falë

Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur së fundmi në Kinë, ku një i ri u gjunjëzua para zyrës së ish-të dashurës për 21 orë duke iu lutur që të pajtoheshin.

Sipas njoftimit të policisë, i riu u gjunjëzua para hyrjes së ndërtesës në Dazhou të Kinës për orën 21:00, pra nga ora 13:00 e datës 28 mars deri në orën 10:00 të ditës së nesërme. Duke u përballur me shiun dhe të ftohtin, ai u gjunjëzua para zyrës së saj me një buqetë me trëndafila në dorë, duke pritur që ish-i i tij të ndryshonte mendje.

Ndërkohë, banorët e qytetit u mblodhën rreth tij dhe i kërkuan që të hiqte dorë nga përpjekjet e tij.

Kjo situatë tërhoqi aq shumë vëmendjen, saqë edhe policia mbërriti në vendngjarje dhe u përpoq ta bindte të largohej. Megjithatë, ai nuk donte të dorëzohej. Mirëpo, pas orës 21:00 shkoi në shtëpi, pasi nuk e duronte dot të ftohtin.