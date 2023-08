I përkiste “luanit” të njohur të pokerit, jahti shpërthen në flakë dhe fundoset në det të hapur

Një jaht luksoz është fundosur pasi ka shpërthyer në mënyrë spektakolare në flakë pranë ishullit spanjoll Formentera.

Të 17 personat në bordin e Irmao 27 metra, pesë anëtarë të ekuipazhit dhe një duzinë pasagjerësh, shpëtuan të padëmtuar, sipas raportimeve.

Jahti u ankorua në Cavall d’en Borràs, në veri të ishullit, në Balearics, dhe përballë një restoranti të njohur të quajtur El Tiburon

Pronari i varkës thuhet të jetë Diego Gómez González, 34 vjeç, një lojtar profesionist i pokerit që mban pseudonimin “Luani”.

Zjarri me sa duket filloi të shtunën në mbrëmje dhe u përhap shpejt, duke e kthyer jahtin në një ‘top zjarri’. Një kolonë e madhe tymi mund të shihej nga larg edhe nga ishulli fqinj, Ibiza, i cili është 12 milje në veri.

Shërbimet e shpëtimit ishin në gjendje të siguronin një linjë në jahtin e djegur dhe ta tërhiqnin atë më tej në det, ku përfundimisht u mbyt rreth orës 21:00. Nuk u raportua për ndotje pas inspektimit të zonës mëngjesin e djeshëm.

Burimet i thanë gazetës Periodico de Ibiza se anija ishte e disponueshme për t’u marrë me qira nga një kompani charter dhe se do të ishte përgjegjësi e pronarit të anijes që transferonte atë në një port, ku do të vlerësohej nëse mund të riparohej.

Nuk dihet nëse Gómez, i cili mori pseudonimin e tij pasi kishte veshur një kostum luani me trup të plotë në Pragë një dekadë më parë, ishte në bord në kohën e zjarrit.

Roja bregdetare spanjolle tha: “Qendra jonë në kryeqytetin e Majorkanit Palma mobilizoi Acrux, i cili tërhoqi jahtin që ishte në flakë, por ai u fundos”.