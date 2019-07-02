I nxeht i madh shkencëtarët: 'Shkak ngrohja globale'
Vala e rekordit të nxehtësisë së javës së kaluar në pjesën më të madhe të Evropës u bë "të paktën pesë herë" më i fortë dhe ka të ngjarë të ketë ndodhur për shkak të ngrohjes globale dhe kjo është ajo çarë vërejnë shkencëtarët.
Sipas studiuesve temperaturat janë deri në 4 gradë celsius më të larta se në vitet e kaluara dhe pa dyshim shkak është ngrohja globale.
Temperatura kaq të larta në Evropë janë vënë re edhe në vitet e kaluara por ama jo në këtë periudhë. Janë vënë re në korrik ose gusht por jo në qershor.
Regjistrimet thyen rekord në Francë, Zvicër, Austri, Gjermani dhe Spanjë.
Në Francë një pjesë e madhe e shkollave janë mbyllur sepse gjendja është cilësuar me rrezikshmëri të lartë.
Shkaku i menjëhershëm i valës së nxehtësisë ishte moti, me ajër të nxehtë të tërhequr nga Afrika veriore, e shkaktuar nga presioni i lartë mbi Evropën qendrore dhe një stuhi që po hynte mbi Atlantik.