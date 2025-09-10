Sulmi me dronë rusë, Polonia kërkon aktivizimin e nenit 4 të NATO-s
Polonia ka kerkuar aktivizimin e nenit 4 te NATO-s pasi dronet rus rane ne territorin e saj gjate nates.
Duke folur para deputetëve në parlament, kryeministri polak Donald Tusk tha: “Nuk ka dyshim se ky provokim është pakrahasueshëm më i rrezikshëm nga pikëpamja e Polonisë sesa ato të mëparshmet.”
Tusk tha se Polonia kishte kërkuar të thirrej në Nenin 4 të traktatit të NATO-s, i cili u lejon vendeve anëtare të ngrenë një çështje në Këshillin e Atlantikut të Veriut (organi kryesor vendimmarrës politik i NATO-s).
Pastaj mbahen konsultime për të përcaktuar nëse integriteti territorial, pavarësia politike ose siguria e një vendi anëtar është kërcënuar.
Tusk thotë se pret mbështetje më të madhe gjatë këtyre konsultimeve.
“Kjo nuk është vetëm një luftë për ukrainasit. Ky është një përballje që Rusia e ka shpallur kundër të gjithë botës së lirë”, tha ai.
Duke shkruar në X, kryeministri polak Donald Tusk tha: “Falënderimet dhe urimet e mia për Komandën Operacionale Polake dhe pilotët tanë të NATO-s për rrëzimin e dronëve rusë mbi Poloni.”
"Veprat flasin më shumë se fjalët."- shtoi ai.