I largohet policisë dhe përplas makinën me hekurudhën, 19 vjeçari shqiptar rrezikon jetën e 4 të miturve

Ai nuk i ndalet patrullës së policisë, humbet kontrollin e makinës dhe përplaset me trasenë e hekurudhës. Shoferi, një 19-vjeçar me kombësi shqiptare, pa licencë dhe pozitiv për kanabinoide dhe alkool, ndërsa grupi i djemve në makinë me të u gjobit për shkeljen e rregullave të koronavirusit.

Gjithçka ndodhi dje në Taurisano, në Salento të Italisë. Një patrullë e stacionit lokal të policisë u detyrua të ndiqte një “Alfa Romeo 147” me shpejtësi të lartë, e cila po udhëtonte kundravajtje dhe me shpejtësi në qendër të qytetit. Shoferi i “Alfa Romeo”, aspak i bindur të heqë dorë nga ikja, duke vozitur rrezikshëm dhe gjithmonë me shpejtësi të çmendur, vazhdoi udhëtimin duke u drejtuar drejt Ugento. Edhe këtu, duke shkelur rregullat më elementare të Kodit të Autostradës, ai vazhdoi, midis parakalimeve të rrezikshme, frenimit të papritur dhe kthesave të paarsyeshme, në garën e tij të pamatur. Ai e drejtua drejt Torre San Giovanni, duke u përpjekur të tejkalonte policinë.

Patrulla, megjithëse kishte humbur nga sytë Alfa Romeo, vazhdoi kërkimin për të arratisurit, gjithmonë duke u drejtuar drejt Torre San Giovanni dhe, menjëherë më pas, pasi kishte arritur në kryqëzimin e rrethit Artanisi, ata zbuluan se makina e ndjekur, tani jashtë kontrollit , ishte përplasur ma kangjellat e hekurudhës. 4 të rinj dolën nga makina, dy djem dhe dy vajza, ndërsa banori i pestë, një vajzë, ishte bllokuar midis dhe nuk mund të dilte nga kabina. Zjarri në dhomën e motorit të makinës mund ta kishte kthyer atë aksident në një tragjedi, edhe për faktin se vajza e re ishte bllokuar brenda. Ndërhyrja e agjentëve ishte vendimtare, e cila shpëtoi të renë dhe me aparatin zjarrfikës shuajti flakët.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Për shkak të dëmtimeve të marra, tre ambulanca shkuan në vendngjarje. Nga tre vajzat, të gjitha të mitura, vetëm një u transportua në dhomën e urgjencës në Tricase; shoferi 19-vjeçar u transportua në Vito Fazzi në Lecce dhe djali tjetër, një 22-vjeçar nga Casarano, gjithashtu djali i pronarit të makinës, u shoqërua në spital në Casarano nga babai i tij.