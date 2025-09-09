Sulmi izraelit, Katari hedh poshtë pretendimet e SHBA: Nuk u lajmëruam paraprakisht
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed Al-Ansari, deklaroi se Katari nuk kishte marrë asnjë njoftim paraprak për sulmin izraelit që u zhvillua në Doha.
Ai tha se informacioni nga një zyrtar amerikan arriti vetëm gjatë momentit të shpërthimeve, duke e bërë komunikimin shumë të vështirë.
Kjo bie ndesh me deklaratën e mëparshme të Shtëpisë së Bardhë, e cila kishte konfirmuar se administrata amerikane kishte informuar Katarin për operacionin para nisjes së tij.
Në një komunikatë të fundit, u theksua se ish-presidenti Trump kishte urdhëruar menjëherë dërguarin e posaçëm, Steve Witkoff, që ta njoftonte Katarin për sulmin, gjë që sipas Shtëpisë së Bardhë u bë.
Situata mbetet e tensionuar ndërmjet palëve, ndërsa mosmarrëveshjet për transparencën e këtij operacioni ushtarak theksojnë tensionet në rajon.