LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Sulmi izraelit, Katari hedh poshtë pretendimet e SHBA: Nuk u lajmëruam paraprakisht

Lajmifundit / 9 Shtator 2025, 21:32
Bota

Sulmi izraelit, Katari hedh poshtë pretendimet e SHBA: Nuk u lajmëruam

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed Al-Ansari, deklaroi se Katari nuk kishte marrë asnjë njoftim paraprak për sulmin izraelit që u zhvillua në Doha.

Ai tha se informacioni nga një zyrtar amerikan arriti vetëm gjatë momentit të shpërthimeve, duke e bërë komunikimin shumë të vështirë.

Kjo bie ndesh me deklaratën e mëparshme të Shtëpisë së Bardhë, e cila kishte konfirmuar se administrata amerikane kishte informuar Katarin për operacionin para nisjes së tij.

Në një komunikatë të fundit, u theksua se ish-presidenti Trump kishte urdhëruar menjëherë dërguarin e posaçëm, Steve Witkoff, që ta njoftonte Katarin për sulmin, gjë që sipas Shtëpisë së Bardhë u bë.

Situata mbetet e tensionuar ndërmjet palëve, ndërsa mosmarrëveshjet për transparencën e këtij operacioni ushtarak theksojnë tensionet në rajon.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion