LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Sulmi i Rusisë në Poloni, Danimarka nis të blejë armë më tepër se kurrë ndonjëherë

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 16:11
Bota

Sulmi i Rusisë në Poloni, Danimarka nis të blejë armë

Danimarka ka vendosur të blejë sisteme të mbrojtjes ajrore të prodhuara në Evropë me një kosto prej 58 miliardë korona daneze, që përbën investimin më të madh ushtarak në historinë e saj.

Kjo blerje përfshin tetë sisteme, përfshirë platformën SAMP/T me rreze të gjatë veprimi nga konsorciumi europian Eurosam.

Po ashtu, Danimarka planifikon të sigurojë sisteme me rreze të mesme veprimi nga Norvegjia, Gjermania ose Franca.

Kryeministrja Mette Frederiksen ka urdhëruar këtë forcim ushtarak për t’u përgatitur ndaj një kërcënimi të mundshëm nga Rusia.

Ministri i Mbrojtjes, Troels Lund Poulsen, theksoi se siguria në Evropë është më e pasigurt se kurrë më parë.

Ai përmendi rastin e shkeljes së hapësirës ajrore të Polonisë nga dronë të dyshuar rusë si një paralajmërim serioz.

Polonia reagoi duke rrëzuar këta dronë me ndihmën e aleatëve të saj në NATO. Ky është rasti i parë i dokumentuar që një vend i NATO-s ka qëlluar në kuadër të konfliktit në Ukrainë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion