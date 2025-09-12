Sulmi i Rusisë në Poloni, Danimarka nis të blejë armë më tepër se kurrë ndonjëherë
Danimarka ka vendosur të blejë sisteme të mbrojtjes ajrore të prodhuara në Evropë me një kosto prej 58 miliardë korona daneze, që përbën investimin më të madh ushtarak në historinë e saj.
Kjo blerje përfshin tetë sisteme, përfshirë platformën SAMP/T me rreze të gjatë veprimi nga konsorciumi europian Eurosam.
Po ashtu, Danimarka planifikon të sigurojë sisteme me rreze të mesme veprimi nga Norvegjia, Gjermania ose Franca.
Kryeministrja Mette Frederiksen ka urdhëruar këtë forcim ushtarak për t’u përgatitur ndaj një kërcënimi të mundshëm nga Rusia.
Ministri i Mbrojtjes, Troels Lund Poulsen, theksoi se siguria në Evropë është më e pasigurt se kurrë më parë.
Ai përmendi rastin e shkeljes së hapësirës ajrore të Polonisë nga dronë të dyshuar rusë si një paralajmërim serioz.
Polonia reagoi duke rrëzuar këta dronë me ndihmën e aleatëve të saj në NATO. Ky është rasti i parë i dokumentuar që një vend i NATO-s ka qëlluar në kuadër të konfliktit në Ukrainë.