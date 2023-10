Sulmi i Hamasit në festivalin në Izrael, dëshmitarët: Gratë u përdhunuan nga terroristët

Dëshmitë e dëshmitarëve okularë që ishin në festivalin muzikor në kufirin Gaza-Izrael dhe arritën të shpëtojnë të gjallë nga duart e terroristëve të Hamasit janë tronditëse. “Një person që ishte në festival përshkruan tmerret e sulmit. Sulmi në festivalin e fisit Nova jashtë Reim filloi rreth orës 7 të mëngjesit. Festa kishe filluar dhe shumica e njerëzve kishin pirë. Në fillim, kalimtarët dëgjuan një shpërthim të fortë, për të cilin ata supozuan se ishte një tjetër sulm sporadik me raketa në Izraelin jugor.

Por më pas shpërthimet u bënë më të forta dhe më të vazhdueshme dhe zgjatën rreth pesë minuta. Muzika ndaloi dhe policia që po mbronte 4000 ose 5000 njerëzit filloi t’u thoshte të largoheshin.”

Sipas asaj që tha një dëshmitar okular deri atëherë, terroristët e Hamasit po afroheshin me kamionë. Filluan të shtënat. Shumë u ekzekutuan në vend. 260 trupa siç dihet tashmë janë gjetur deri më tani.

Shumë nga të rinjtë filluan të vrapojnë për të shpëtuar jetën e tyre dhe terroristët qëllonin pa dallim. “Të tjerët u kapën, u lidhën dhe u rrëmbyen. Pashë një video të një burri që mbahej nga një grup arabësh.

Ai ishte rreth 16, 17 vjeç,” tha një i mbijetuar.

“Janë fëmijë, të rinjtë i kanë kapur. Një vajzë e rrëmbyen, një Zot e di se çfarë do të ndodhë me të.

Gratë janë përdhunuar në ambientet e festës pranë trupave të pajetë të miqve të tyre. Disa nga këto viktima të përdhunimit u ekzekutuan më vonë. Të tjerët u dërguan në Gaza. Në fotot e publikuara në internet, shumë prej tyre po vraponin nëpër rrugët e qytetit.

“Ndihej sikur po gjuanin mbi kokat tona,” tha një e mbijetuar. “U fsheha në një shkurre. Ndjeja të shtënat që vinin nga kudo. Mendova se do të ishim atje për të paktën dy orë. Dhe nuk kisha asgjë me vete. Dhe unë thashë, e vetmja gjë që dua është një armë. Dua diçka që të na mbrojë”. Më në fund, ajo dhe miqtë e tij, disa prej tyre zbathur, vendosën të rrezikonin dhe të përpiqeshin të arrinin në një vend të sigurt duke ecur fare pranë rrugës. “Unë thashë, nëse shohim ndonjë gjë që duket si makina ushtarake apo policie, do të dalim në rrugë. Kur pamë makina të policisë dhe ushtrisë, e dinim se ishte një vend i sigurt”.

Gili Yoskovich ishte në mesin e qindrave në festival dhe përshkroi për BBC se si u fsheh nën një pemë, ndërsa personat e armatosur endeshin dhe qëllonin këdo që gjenin.

“Terroristët vinin nga të katërta anët, kështu që ne nuk e dinim nëse duhet të shkonim këtu, kështu që unë u ktheva në makinën time dhe vozita pak më shumë. Disa qëllonin mbi mua. Lashë makinën dhe nisa të vrapoja, pashë një vend me shumë pemë dhe shkova atje. Kështu e gjeta veten në mes të kësaj fushe, derisa të vinte dikush për të më shpëtuar,” tha ajo.