I dërguari i Trump, Steve Witkoff takohet me Putinin në Rusi

I dërguari i posaçëm amerikan, Steve Witkoff, është takuar me presidentin rus, Vladimir Putin, gjatë një vizite të paparalajmëruar në Shën Petersburg. Ky ishte takimi i tyre i tretë që kur presidenti Donald Trump, mori mandatin në janar dhe u zotua për përmirësimin e raporteve me Moskën.

Takimi mes Witkoffit dhe Putinit, sipas Rusisë, u përqendrua në një zgjidhje për konfliktin në Ukrainë.

Pas takimit, Kremlini publikoi në ueb-faqen e tij fotografi të dy zyrtarëve duke shtrënguar duart, dhe duke thënë se takimi ka përfunduar.

"Tema e takimit: aspektet e një zgjidhjeje për Ukrainën", tha Kremlini.

Agjencitë ruse të lajmeve thanë se takimi zgjati më shumë se katër orë.

I dërguari amerikan, Witkoff ndaloi në Rusi më 11 prill, teksa ishte rrugës për në Oman, ku më 12 prill do të mbahen bisedime me Iranin lidhur me programin bërthamor të Teheranit.

Lajmi për takimin Witkoff-Putin u bë publik në kohën kur presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, shkroi në X se ka kaluar një muaj që kur Rusia ka refuzuar propozimin amerikan për një "armëpushim të plotë dhe pa kushte".

Disa orë pasi Witkoff arriti në Rusi, Trump po ashtu shkroi në rrjete sociale se Rusia duhet të veprojë në ndaljen e luftës në Ukrainë, duke thënë se "shumë njerëz po vdesin".

Vizita e Witkoffit u zhvillua në mes të një stuhie diplomatike rreth luftës në Ukrainë, përfshirë bisedimet SHBA-Ukrainë në Uashington dhe një takim të kryesuar nga Britania dhe Gjermania në Bruksel.

Agjencia shtetërore ruse TASS raportoi se Witkoff me të mbërritur në Rusi u takua me Kirill Dmitriev, një figurë me lidhje të forta me Kremlinin dhe drejtues i Fondit Rus për Investime Direkte. Javën e kaluar, të dy zyrtarët u takuan në Uashington, ku diskutuan forcimin e marrëdhënieve dypalëshe.

Vizita e Witkoffit në Rusi u zhvillua një ditë pasi zyrtarë amerikanë dhe rusë u takuan në Stamboll për të diskutuar për normalizimin e marrëdhënieve diplomatike, gjë që mund të çojë në rikthimin e stafit të ambasadave, të cilët u dëbuan që kur nisi pushimi rus i Ukrainës më 2022.

Kjo ishte vizita e tretë e Witkoffit në Rusi që kur Trump mori detyrën në janar, duke premtuar përmirësim të marrëdhënieve me Moskën.

Muajin e kaluar, takimi i tij me Putinin i hapi rrugë një telefonate mes dy presidentëve. Ai gjithashtu vizitoi Rusinë në shkurt dhe ishte pjesë e bisedimeve SHBA-Rusi në Riad.

Kush është Steve Witkoff?

Witkoff është një zhvillues pronash nga Nju Jorku dhe mik i Trumpit, pa përvojë të mëparshme diplomatike. Kjo ka ngritur shqetësime në disa rrethe për rolin e tij udhëheqës në bisedime kaq të ndjeshme.

“Fakti që ai nuk ka kontekstin dhe historikun se si negociojnë rusët me amerikanët është, sipas mendimit tim, problematik”, tha David Kramer, i cili ka mbajtur një pozicion të lartë në Departamentin e Shtetit gjatë administratës së George W. Bush.

“Putini i thotë fjalë të bukura, i jep një portret të presidentit, flet për shkuarjen në kishë dhe për t’u lutur për mikun e tij [Trump]”, i tha Kramer Radios Evropa e Lirë më 10 prill.

“Ato janë taktika të vjetra të KGB-së. Dhe mendoj se Witkoff nuk ka ndërgjegjësim të mjaftueshëm për të kuptuar çfarë po ndodh atje”.

Trump e ka lavdëruar Witkoffin. Në janar, ai e quajti atë “një negociator i shkëlqyer... një person i madh për marrëveshje”.

Qëllimi i vizitës së Witkoffit është të shtyjë përpara përpjekjet e bllokuara të SHBA-së për të ndërmjetësuar një armëpushim mes Rusisë dhe Ukrainës. Trump ka shprehur së fundmi zhgënjim me të dyja palët për mungesën e përparimit.

Trump kritikoi Rusinë për intensifikimin e fushatës së saj ajrore ndaj Ukrainës dhe tha se presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, po “përpiqet të tërhiqet” nga një marrëveshje që i jep Uashingtonit qasje në depozitat e mineraleve të rralla në Ukrainë.

Një delegacion ukrainas pritet të zhvillojë bisedime për këtë marrëveshje në Uashington më vonë më 11 prill.

Turqia premton mision në Detin e Zi

Ndërkohë, në Bruksel, është bërë përparim në formimin e një force ushtarake të udhëhequr nga Evropa për ta vendosur në Ukrainë në rast të një armëpushimi apo marrëveshjeje paqeje.

Dy burime diplomatike evropiane i thanë Radios Evropa e Lirë se Turqia është shprehur e gatshme për të “marrë përgjegjësinë për dimensionin detar të misionit”.

Kjo u bë gjatë një takimi të “koalicionit të vullnetit” më 10 prill.

Deri më tani, vetëm Britania dhe Franca kanë dhënë publikisht zotime për të dërguar trupa, ndonëse vende të tjera janë shprehur të hapura në varësi të rrethanave të dislokimit.

Më 11 prill, Britania dhe Gjermania kryesuan një takim të Grupit të Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës në Bruksel, që koordinon ndihmën ushtarake për Ukrainën.

Ky grup u krijua në vitin 2022 dhe kryesohej nga ish-sekretari amerikan i Mbrojtjes, Lloyd Austin. Pasardhësi i tij, Pete Hegseth, ka qëndruar më në hije dhe mori pjesë në këtë takim përmes video-lidhjes.

Ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, tha se Hegseth dha “vlerësime interesante dhe të sakta” në fjalën e tij.

Përpara takimeve, vendet evropiane kishin premtuar mbështetje të re për Ukrainën për muajt dhe vitet në vijim.

Britania dhe Norvegjia shpallën një paketë të përbashkët për dronë ushtarakë, sisteme radari dhe mina antitanke.

Gjermania dhe Holanda njoftuan se do të ofrojnë sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore dhe raketore.

“Kjo do të ketë ndikim në fushëbetejë këtë vit”, tha Pistorius./evropaelire