I dënuar me 7 vite burg për krime financiare, ndërhyn Trump, lirohet nga burgu ish-kongresmeni republikan, George Santos
Ish-kongresmeni republikan, George Santos, i cili u dënua me shtatë vjet burg për krime financiare, po lirohet nga burgu pasi Presidenti i SHBA-së Donald Trump ndërhyri dhe njoftoi një ulje të dënimit të tij.
“George Santos ishte një ‘mashtrues’ në disa mënyra, por ka shumë mashtrues në vendin tonë që nuk duhet të vuajnë shtatë vjet burg”, shkroi Trump në një postim në platformën Truth Social.
“Prandaj, sapo kam nënshkruar një ulje të dënimit, duke e liruar George Santos MENJËHERË”, theksoi ai.
I akuzuar për falsifikim identiteti dhe keqpërdorim të fondeve të donatorëve gjatë fushatës së tij zgjedhore të vitit 2022, ish-kongresmeni 37-vjeçar u deklarua fajtor dhe u dënua në prill. Ai u dërgua në burg në korrik.
Para se të përballej me drejtësinë, George Santos u bë i famshëm kur New York Times filloi të ekspozonte, në një seri artikujsh pas zgjedhjes së tij në Kongres, gënjeshtrat në CV-në dhe fushatën e tij.
Mjaft i panjohur në nivel lokal, Santos e bazoi të gjithë imazhin e tij në gënjeshtra dhe ekzagjerime në lidhje me arsimimin e tij, fenë e tij, përvojën e tij profesionale dhe pasurinë e tij. Shpesh me syze dielli të mëdha, arrogant, shumë aktiv në rrjetet sociale, ai e paraqiti veten si bir emigrantësh nga Brazili dhe nip i të mbijetuarve të Holokaustit që po jetonte “ëndrrën amerikane”.
Por shumë nga detajet e përmendura në CV-në e tij rezultuan të ishin gënjeshtra, falë zbulimeve nga New York Times. Ai nuk kishte një diplomë nga Kolegji Baruch në New York, as nuk kishte punuar në bankat Citigroup dhe Goldman Sachs.
Lidhja e denjë për roman, midis trillimit dhe realitetit, ka bërë krahasime me “The Great Gatsby “. Ai pretendoi se ishte viktimë e një “gjuetie shtrigash” dhe nuk iu përgjigj thirrjeve që ai të jepte dorëheqjen për muaj të tërë.
Shfrytëzimet e tij në një moment pushuan së argëtuari Kongresin, veçanërisht pas publikimit të një raporti nga Komiteti i Etikës së Dhomës së Përfaqësuesve, i cili theksoi se ai kishte shkaktuar dëme serioze në imazhin e institucionit.
Ndër të tjera, ai deklaroi se ish-kongresmeni kishte shpenzuar në mënyrë të pamatur para që i kishte keqpërdorur për të blerë mallra luksoze Ferragamo, për të luajtur bixhoz në kazino, për të marrë injeksione Botox dhe për të paguar për platformën e videove seksuale OnlyFans.
Në dhjetor 2023, në një shfaqje të rrallë konsensusi, demokratët dhe republikanët votuan për ta përjashtuar atë nga Dhoma e Përfaqësuesve.