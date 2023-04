I dënuar me 15 vite burg për trafikim të miturish, arrestohet në Greqi 56-vjeçari shqiptar

Një 56-vjeçar nga Shqipëria është arrestuar nga policia greke pasi ndaj tij ishte lëshuar një urdhër-arresti ndërkombëtar nga Interpoli.

Konkretisht, 56-vjeçari është dënuar me 15 vite burg në Shqipëri për trafikim të të miturve. Interpoli kishte lëshuar një “Njoftim të Kuq në Kërkim Ndërkombëtar”.

Pas disa ditësh kërkime ai u gjet dhe u arrestua, ndërsa pritet të ekstradohet drejt Shqipërisë.

Më herët, Demiri bleu fëmijën për 10 mijë lekë dhe e përdori për disa vite të lypte nëpër rrugët e Greqisë.

Kujtim Demiri u shpall fajtor dhe u dënua me 15 vjet burg ndërsa ishin vetë prindërit e të miturit që treguan se bëhej fjalë për një pazar që kishin bërë me këtë person për ta nisur djalin drejt Greqisë dhe që djali i tyre do të punonte dhe do tu sillte të ardhura edhe atyre.