I akuzuar për korrupsion, në pranga kryebashkiaku i Odesës në Ukrainë

Kryetari i Bashkisë së Odesës, Hennadii Trukhanov, është arrestuar në lidhje me një hetim kundër korrupsionit. Sipas mediave të huaja, lajmin e kanë bërë të ditur prokurorët kundër korrupsionit.

Trukhanov ka qenë nën hetim që nga viti 2017 mbi akuzat për “përvetësim të fondeve publike”, të cilat ai i ka mohuar.

Volodymyr Zelensky ka nisur një luftë të hapur kundër korrupsionit brenda Ukrainës, e cila ka çuar në shkarkimin e shumë zyrtarëve të lartë të vendit.

Ukraina shpreson të bashkohet me Bashkimin Evropian, i cili ka thënë se Kievi duhet të merret me korrupsionin nëse dëshiron të bëhet anëtare me të drejta të plota e unionit.