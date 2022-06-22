Tërmeti 6.1 ballë "shkund" Afganistanin/ 250 persona të vdekur, qindra të plagosur (detajet e para)
Rritet numri i viktimave pas tërmetit të fuqishëm që goditi Afganistanin.
BBC raporton se numri i të vdekurve ka shkuar në 250 persona dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur.
Fotot e shpërndara në mediat sociale tregonin njerëz në barela, rrënoja dhe shtëpi të rrënuara në provincën Paktika.
Një zyrtar i qeverisë lokale tha për BBC se numri i të vdekurve ka të ngjarë të rritet dhe se më shumë se 150 të tjerë ishin plagosur.
Qendra tha se dëshmitarët kishin raportuar se e kishin ndjerë tërmetin në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul, si dhe në kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad.
“Fatkeqësisht, mbrëmë pati një tërmet të fortë në katër rrethe të provincës Paktika, i cili vrau dhe plagosi qindra bashkatdhetarë tanë dhe shkatërroi dhjetëra shtëpi,” shkroi në Twitter zëdhënësi i qeverisë, Bilal Karimi.
“Ne u bëjmë thirrje të gjitha agjencive të ndihmës që të dërgojnë ekipe në zonë menjëherë për të parandaluar katastrofën e mëtejshme.”
Tërmeti, i cili goditi gjatë orëve të para ndërsa shumë njerëz flinin, ishte një tërmet me magnitudë 6.1 në një thellësi prej rreth 51 km, sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA.