Hyri në dyqan për të vjedhur me pistoletë lodër, momenti kur shitësi përplaset me hajdutin

Ky është momenti kur një punonjës trim i një dyqani me një leckë dhe kovë goditi një grabitës me armë dhe e vendosi atë në një bllokues të kokës ndërsa ai përpiqej të bastiste një dyqan One Stop gjatë një zbavitjeje të dhunshme krimi.

Pamjet dramatike tregojnë 61-vjeçarin Niall Stranix duke pastruar dyshemenë e degës në Leeds, Ëest Yorkshire, ndërsa Marlon Steëart futet brenda me një shishe vodka në njërën dorë dhe një armë zjarri imituese në tjetrën.

Pasi Steëart fillon të terrorizojë një grua pas banakut, z. Stranix hidhet mbi të dhe e vendos në një bllokim të kokës ndërsa ai përplaset duke u përpjekur të çlirohet.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gjatë përleshjes, maska e 37-vjeçarit Steëart rrëshqiti dhe fytyra e tij u zbulua në kamerat e dyqanit, gjë që çoi në arrestimin e tij.

Ndërsa dy burrat përleshen midis derës dhe korridoreve, z. Stranix, 61 vjeç, përpiqet të rrëmbejë pistoletën përpara se Steëart ta godasë në kokë me shishen e vodkës.

Për habinë e shitesit, pistoleta - që besohet të jetë një armë plastike BB u thye gjatë përleshjes vjedhur.

Steëart kreu 13 krime në 20 minuta në mbrëmjen e 19 korrikut të vitit të kaluar - pasi bleu një shishe vodka në një dyqan qoshe pranë Chapel Allerton Park.

Ai hyri në park dhe terrorizoi tre 19-vjeçarë, duke u grabitur dy prej tyre celularët pasi u tregoi një pistoletë në brez.

Në orën 20:06, një Steëart i maskuar hyri në dyqanin Premier, në Lidgett Lane, dhe urdhëroi të riun pas banakut të hapte furrën me armë.

Kur hyri një klient grua. Steëart i kërkoi çelësat e makinës së saj. Anëtari i stafit rrëshqiti jashtë. Steëart kapi paratë dhe iku me Audi-n e gruas.

Minuta më vonë, Steëart goditi sërish, këtë herë në dyqanin One Stop, në Xhennet Chandos aty pranë.

Përsëri, me fytyrën e maskuar dhe duke drejtuar pistoletën, ai tmerroi gruan anëtare të stafit pas banakut.