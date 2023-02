Humbi jetën dje, flet babai i pilotit grek: Jemi të shokuar, nuk mund ta besojmë

Pas rrëzimit të avionit të forcave ushtarake greke, ku humbi jetën piloti Michael Turoutsikas, është zbardhur dhe dëshmia e babait të këtij të fundit.

Babai i bashkëpilotit heroik të avionit luftarak tregon gjithmonë ka qenë i shqetësuar për sigurinë e djalit.

“Dhjetë vjet si pilot, ishte kampioni i parë shqetësues për mua. Sa herë që ai fluturonte, sidomos natën, nuk mund të pushoja”, shtoi ai.

Në vazhdim ai tha se ëndrra e tij ishte vetëm atdheu dhe se nuk i interesonte as paraja dhe as gjë tjetër.

“Fëmija e donte vërtet punën e tij. Ditën e fundit që e pashë - duhej ta shihja pesë muaj - më thotë "gjithçka është mirë", unë i them "kujdes se Erdogan është tradhtar". Jo, më thotë, “kemi një plan për t’u marrë me të gjitha”. Më kishte përsëritur shumë herë se nuk i interesonte nëse do të jetonte apo do të vdiste”, tha i mbytur babai i tij, Kostas Turoutsikas.

Familja është në gjendje shoku. Si babai dhe nëna dhe dy vëllezërit e pilotit të vdekur nuk mund ta besojnë tragjedinë.

“Nëna e tij nuk komunikon. Vëllezërit e tij janë në shok. Ishin shumë të dashur”, thotë babai i pilotit 29-vjeçar.