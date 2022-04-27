Humbën prindërit nga lufta, Zelensky surprizon jetimët në spital
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka vizituar 2 fëmijë që kanë mbetur jetimë nga lufta, të cilët ndodheshin të shtruar në një spital në Kiev, sipas Daily Mail
Ilya Matvienko, 10 vjeç dhe Kira Obedinska, 12 vjeçe, të dy pësuan lëndime dhe humbën prindërit e tyre në bombardimet ruse të shtëpive të tyre.
Forcat ruse më pas i morën dhe i dërguan jashtë qytetit në territorin armik, sipas faqes zyrtare të Presidentit.
Autoritetet ukrainase arritën të shpëtonin fëmijët nga “kthetrat ruse” dhe t’i kthenin në krahët e gjyshërve të tyre.
Një video e postuar në faqen e Volodymy Zelensky në Facebook dukej lumturia e Ilya Matvienko-s teksa merrte i-Padin në ditën e ditëlindjes.
Sakaq, gjyshja dhe mjekët po shihnin me admirim gjestin e presidentit.