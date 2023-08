Holanda i jep goditjen e fortë Rusisë, zbardhet vendimi i fundit

Holanda do të furnizojë Ukrainën me tanke dhe pajisje të tjera të rënda ushtarake me një vlerë totale prej 120 milionë euro, njoftoi sot ministria holandeze e mbrojtjes.

Vendi tha se do të shpenzonte 45 milionë euro për tanket T-72 pasi bashkëpunon me SHBA-në dhe Republikën Çeke për një dërgesë prej 90 tankesh çeke të modernizuara.

Ajo vjen pasi SHBA njoftoi një ndihmë ushtarake shtesë prej 400 milionë dollarësh për Ukrainën, duke përfshirë rinovimin e tankeve T-72 dhe raketave të mbrojtjes ajrore Hawk për Kievin.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Zëdhënësja e Pentagonit Sabrina Singh u tha gazetarëve se SHBA do të paguante për 45 tanke T-72 nga Republika Çeke për t'u rinovuar dhe për financimin për rinovimin e disa raketave të mbrojtjes ajrore Hawk.