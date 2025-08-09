HISTORIKE/ Arrihet marrëveshja, Azerbajxhani dhe Armenia bëjnë paqe në Shtëpinë e Bardhë
Në një ceremoni në Shtëpinë e Bardhë më 9 gusht 2025, udhëheqësit e Armenisë dhe Azerbajxhanit nënshkruan një marrëveshje historike që i jep fund konfliktit 35-vjeçar për Nagorno-Karabakun.
Marrëveshja, ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Donald Trump, përfshin rihapjen e korridoreve kryesore të transportit dhe krijimin e “Rrugës Trump për Paqe dhe Mirëqenie Ndërkombëtare”.
Kryeministri armen Nikol Pashinyan e cilësoi këtë hap si një “ndryshim historik”, ndërsa presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev e vlerësoi si mundësi për partneritet strategjik dhe zhvillim rajonal. Të dy falënderuan Trump dhe ekipin e tij, me propozime që presidenti amerikan meriton Çmimin Nobel për Paqe.
Marrëveshja gjithashtu normalizon lidhjet mes Azerbajxhanit dhe enklavës së Nakhçivanit, duke i dhënë fund bllokadës territoriale që ka penguar bisedimet dhe stabilitetin në rajon.