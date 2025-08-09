LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

HISTORIKE/ Arrihet marrëveshja, Azerbajxhani dhe Armenia bëjnë paqe në Shtëpinë e Bardhë

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 10:23
Bota

HISTORIKE/ Arrihet marrëveshja, Azerbajxhani dhe Armenia bëjnë

Në një ceremoni në Shtëpinë e Bardhë më 9 gusht 2025, udhëheqësit e Armenisë dhe Azerbajxhanit nënshkruan një marrëveshje historike që i jep fund konfliktit 35-vjeçar për Nagorno-Karabakun.

Marrëveshja, ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Donald Trump, përfshin rihapjen e korridoreve kryesore të transportit dhe krijimin e “Rrugës Trump për Paqe dhe Mirëqenie Ndërkombëtare”.

Kryeministri armen Nikol Pashinyan e cilësoi këtë hap si një “ndryshim historik”, ndërsa presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev e vlerësoi si mundësi për partneritet strategjik dhe zhvillim rajonal. Të dy falënderuan Trump dhe ekipin e tij, me propozime që presidenti amerikan meriton Çmimin Nobel për Paqe.

Marrëveshja gjithashtu normalizon lidhjet mes Azerbajxhanit dhe enklavës së Nakhçivanit, duke i dhënë fund bllokadës territoriale që ka penguar bisedimet dhe stabilitetin në rajon.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion