Historia po shkruhet në SHBA/ Çfarë pritet të ndodhë pas arrestimit të Donald Trump

Ish-presidenti Donald Trump ka mbërritur në zyrën e prokurorit të qarkut të Manhattanit, ku tashmë është nën arrest dhe në paraburgim.

CNN raporton se Trump pritet t’i merren gjurmët e gishtërinjve si pjesë e arrestimit. Trump më pas do të hyjë në sallën e gjyqit dhe do të njihet me akuzat, e më pas do të shpallet fajtor ose i pafajshëm.

Kjo do të jetë një seancë e shpejtë dhe rutinë, por që përfaqëson një moment surreal dhe historik në historinë e SHBA.

Trump nuk pritet të vihet në pranga pas arrestimit të tij, pasi ai do të mbetet nën mbrojtjen e vazhdueshme të forcave të rendit.

Ndërkohë ish-Presidenti Donald Trump reagoi në rrjetet sociale, teksa ishte rrugës për në zyrën e prokurorit, duke shkruar: Duke u nisur për në Manhatanin, në Gjykatë.

Duket kaq SUREALE – WOW, ata do të më arrestojnë. Nuk mund të besohet se kjo po ndodh në Amerikë.