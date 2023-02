Historia e pamundur e një çifti, u takuan, humbën kontaktet dhe u ribashkuan 30 vjet më vonë

Një histori që duket si në filma është ajo e Kate dhe Ginder të cilët ranë në dashuri me shikim të parë, por jeta e tyre mori rrugë të ndryshme për dekada përpara se të ribashkoheshin.

Kate Pym ishte 17 vjeç kur u takua me 23-vjeçarin Guinder Behr nga Gjermania, i cili ishte në Britani për të përmirësuar anglishten e tij, shkruan BBC.

“Unë hyra në një lokal dhe pashë këtë djalë të mrekullueshëm,” kujton ajo sot nga takimi i tyre në 1989. Ajo nisi një bisedë me të riun, dhe vendosen që të takoheshin sërish.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në kohët pa rrjete sociale, kur Ginder u nis për në Gjermani, ata mbanin kontakte me letra dhe disa vizita. Por ata gradualisht humbën kontaktin dhe Kate mori vendimin e vështirë për t’i dhënë fund romancës në distancë në 1991, megjithëse ata shkembyen letra edhe për dy vjet të tjera.

Ata të dy u martuan, Ginder vazhdoi të kishte tre fëmijë dhe u divorcuan në vitet në vijim.

Në nëntor 2020, Kate, teksa kërkonte stolitë për pemën e Krishtlindjes, gjeti letrat që kishte shkëmbyer me Ginder. Ajo i rilexoi të gjitha me radhë dhe u përpoq të gjente sërish dashurinë e saj të vjetër, jo e lehtë sepse nuk kishte as profil në rrjetet sociale.

Kur Ginder mori letrën e saj, ai mbeti i shtangur dhe e thirri menjëherë. Kate kujton kohën dhe ditën: 12:26 e mëngjesit të datës 22 nëntor 2020.

Çifti u bashkua sërish. Në janar 2021 ata u takuan dhe në dhjetor të të njëjtit vit u martuan në Bavari. Tani ata po përgatiten të jetojnë së bashku në Gjermani, më shumë se tre dekada pasi u takuan për herë të parë.