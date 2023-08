Hetimi i bujshëm/ Avokatët e ish-presidentit Trump bëjnë lëvizjen e fundit

Ekipi ligjor i ish-Presidentit Donald Trump thotë se do të kundërshtojë kërkesat e prokurorëve federalë për të kufizuar atë që ata mund ta ndajnë me publikun, lidhur me padinë e fundit ndaj zotit Trump.

Duket se rasti po vjen duke u vështirësuar, ndërsa reagimet globale mbi sfidat ligjore të zotit Trump janë të ngadalta. Korrespondentja e Zërit të Amerikës, Veronica Iglesias bisedoi me analistë politikë mbi arsyet për këtë.

Ish-Presidenti Donald Trump, i cili po rikandidon për këtë pozitë, e quajti “sajesë” padinë e fundit kundër tij, gjatë një tubimi me mbështetësit në Kolumbia të Karolinës së Jugut.







Javën e kaluar ai u paraqit në gjykatë për akuzat për komplot për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të 2020, që ai i humbi.

Prokuroria do ta ketë të vështirë ta provojë këtë, tha avokati i zotit Trump, John Lauro, në emisionin “This Week” të rrjetit ABC.



“Ata kurrë nuk do të jenë në gjendje të vërtetojnë nëse ai po vepronte në mënyrë të pandershme, nëse po kryente një krim” me vetëdije, tha ai.

Pas një postimi të zotit Trump në internet, i cili dukej si një kërcënim për hakmarrje ndaj kujtdo që shkon pas tij, prokurorët i kërkuan një gjyqtari federal, që të kufizonte informacionin që ai dhe ekipi i tij mund të ndajnë me publikun për këtë rast.



Ekipi ligjor ka afat të përgjigjet deri të hënën. Avokati John Lauro komentoi këtë çështje në CNN.