Hamasi: Sot do të dorëzojmë edhe katër trupa të tjerë Izraelit

Lajmifundit / 14 Tetor 2025, 19:01
Bota

Hamasi: Sot do të dorëzojmë edhe katër trupa të

Hamasi ka informuar ndërmjetësit ndërkombëtarë se do të fillojë transferimin e trupave të katër pengjeve izraelite të ndjera në Izrael në orën 21:00, duke shënuar një zhvillim të rëndësishëm në përpjekjet për negociata dhe ndihmë humanitare. Ky veprim ka një rëndësi të veçantë simbolike dhe mund të ndikojë në dinamikën e bisedimeve mes palëve.

Ndërkohë, Izraeli ka vendosur të lejojë vetëm 300 kamionë me ndihma humanitare të hyjnë në Rripin e Gazës, gjysma e numrit që ishte planifikuar fillimisht. Përveç kësaj, transporti i gazit dhe karburantit do të lejohet vetëm në sasinë e nevojshme për nevojat humanitare të provuara, duke kufizuar ndjeshëm furnizimin me energji dhe burime të tjera jetike për civilët.

Ky kombinim i hapave simbolikë dhe i kufizimeve të rrepta refleton tensionet e larta në rajon dhe kontrollin e Izraelit mbi lëvizjen e mallrave dhe burimeve drejt Gazës, duke mbajtur fokusin tek siguria dhe presioni mbi Hamasi.

