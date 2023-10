Hamasi planifikon të shkëmbejë pengjet izraelitë me palestinezët e mbajtur në burgjet amerikane

Hamasi planifikon të përdorë pengjet izraelitë, në negociatat për lirimin e palestinezëve të ndaluar në SHBA dhe arabëve të mbajtur në burgjet izraelite.

“Ka palestinezë të mbajtur në Amerikë me akuza për financimin e Hamasit. Ne do të kërkojmë lirimin e tyre,” tha zëdhënësi i Hamasit Ali Barakeh për ‘Associated Press’. Më tej ai shtoi se Hamasi do të kërkojë lirimin e të gjithë arabëve të ndaluar në Izrael.



Barakeh deklaroi po ashtu se militantët ishin gati për “të gjithë skenarët” e konfliktit, duke përfshirë një “luftë të gjatë”. Sipas tij, që nga përshkallëzimi i vitit 2014 në Gaza, Hamasi ka trajnuar luftëtarët e vet dhe ka prodhuar raketat e veta.