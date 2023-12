Hamasi kushtëzon nisjen e negociatave: Duam armëpushim gjithëpërfshirës

Hamasi kushtëzon nisjen e negociatave të reja me Izraelin me një armëpushim gjithëpërfshirës dhe jo me një armëpushim humanitar. Mediat e huaja raportuan në dy ditët e fundit se shefi i Mossad-it, David Barnea ka zhvilluar disa takime, mes zyrtare amerikanë dhe ata të Katarit për të nisur negociimin me Hamasin.

Takimi me Bill Burns dhe David Barnea në Varshavë kishte të bënte me një marrëveshje të re të mundshme për të siguruar lirimin e pengjeve izraelitë të mbajtur nga Hamasi në Gaza. Drejtori i CIA-s luajti një rol kyç në ndërmjetësimin e marrëveshjes së mëparshme që çoi në lirimin e më shumë se 100 pengjeve muajin e kaluar. Por një burim palestinez i njohur me bisedimet i ka thënë BBC-së se negociatat për një armëpushim të ri të përkohshëm nuk kanë filluar ende, pavarësisht njoftimit të përsëritur të Izraelit se po vazhdon me hapat e negociatave.

Hamasi u tha ndërmjetësuesve se çdo negociatë nuk do të përfshijë diskutimin e armëpushimeve të reja, por më tepër një armëpushim gjithëpërfshirës dhe nuk do të negociojë më pauza humanitare. Me herët ekspertë të ndryshëm e parashikuan që faza e dytë e negociatave do të jetë më e vështirë për shkak të kushteve të Hamasit.