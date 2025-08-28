Hakmerret shpejt Ukraina, godet logjistikën hekurudhore ruse
Inteligjenca ushtarake e Ukrainës ka realizuar një sulm të suksesshëm në rrjetin hekurudhor të Rusisë, duke shkatërruar një pjesë të rëndësishme të logjistikës ruse.
Një mjet shpërthyes u vendos poshtë cisternave të karburantit, dhe shpërthimi i fuqishëm që shpërtheu shpërtheu flakët, duke përfshirë menjëherë të gjithë stacionin kryesor të Tverit.
Ky sulm shkaktoi dëme të mëdha materiale dhe ndikoi rëndë në transportin dhe furnizimet hekurudhore në rajonin strategjik të Tverit.
Dëmi i shkaktuar pengoi rëndë operacionet ruse, duke vënë në provë logjistikën e tyre. Veprimi i fundit tregon aftësinë dhe vendosmërinë e inteligjencës ushtarake të Ukrainës për të goditur objektiva kyçe dhe për të rritur presionin ndaj forcave ruse. Ky sulm është pjesë e një strategjie më të gjerë të Ukrainës për të ndikuar në infrastrukturën strategjike të armikut, një element i rëndësishëm i luftës që po zhvillohet që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës në shkurt 2022.
Lufta ka përfshirë jo vetëm përballje të drejtpërdrejta, por edhe përpjekje për të shkatërruar burimet e furnizimit të palës kundërshtare. Goditja e stacionit hekurudhor në Tver është një tjetër hap që ka ndryshuar dinamikën e konfliktit.