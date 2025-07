Guvernatori taleban thirrje perëndimit: Kthehuni me para, jo me armë

Guvernatori i ri taliban i Helmandit, i cili kaloi vite si komandant duke luftuar britanikët në Sangin, këmbëngul se koha për luftime ka mbaruar. Ai ka një mesazh për britanikët dhe pjesën tjetër të NATO -s: "Njihni talibanët si udhëheqës legjitimë të Afganistanit dhe pastaj kthehuni, por me para dhe jo me armë. Ne u përballëm me njëri -tjetrin në betejë, nuk u njohëm në kohë normale," tha Talib Mawlawi, një vendas nga Helmandi i cili luftoi për talibanët herën e parë që grupi kontrollonte Afganistanin.

"Tani ju mund të fitoni zemrat tona dhe të na bëni të lumtur nëse e njihni këtë qeveri."

Tani që talibanët kanë marrë kontrollin e Lashkar Gar, kryeqytetit të Helmand, luftimet janë ndalur për herë të parë në dy dekada, shkruan The Guardian.

Megjithatë, si shumica e Afganistanit, Helmand po ndodhet në prag të kolapsit ekonomik. Dhe ashtu si zyrtarët talibanë në të gjithë vendin, guvernatori po u bën thirrje qeverive të huaja të ndihmojnë në plotësimin e hendekut.

"Të gjitha ato vende të huaja pushtuan dhe vranë gratë, fëmijët dhe pleqtë tanë, dhe shkatërruan gjithçka," tha ai. Tani bashkësia ndërkombëtare duhet të na ndihmojë me ndihmën humanitare dhe të përqendrohet në zhvillimin e arsimit, biznesit dhe tregtisë.

Komuniteti ndërkombëtar ndihmon vendet që kanë mbështetjen e civilëve të tyre. Ne kemi sjellë siguri dhe kemi mbështetjen e njerëzve tanë, kështu që ata duhet të na ndihmojnë dhe të njohin qeverinë tonë.”

Apeli i jashtëzakonshëm, nga një njeri që dikur ishte armik i madh i trupave britanike në provincë, sinjalizon masën në të cilën peizazhi ka ndryshuar që nga tërheqja e trupave të huaja, dhe tani që grupi përballet me detyrën e udhëheqjes se vendit të shkatërruar nga lufta./Ora News/