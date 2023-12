Gruaja nuk piu ujë për vite me radhë/ Mjekët heqin 300 gurë nga veshka e saj

Mjekët në Tajvan kanë hequr më shumë se 300 gurë nga veshka e një gruaje pasi ajo nuk ka pirë ujë për gati dy dekada.

20-vjeçarja, emri i së cilës nuk u bë i ditur, u paraqit në Qendrën Mjekësore Chi Mei në Tainan me ethe të forta dhe dhimbje beli, më 8 dhjetor. Kur u pyet për gjendjen e saj, ajo u tha mjekëve se mezi pi ujë dhe në vend të kësaj u hidratua me pije si çaji, lëngje frutash dhe pije alkoolike për vite me radhë.

Pas kontrolleve paraprake, mjekët panë se veshka e djathtë e gruas ishte shumë e fryrë dhe bënë një skanim me rreze X për të përcaktuar shkakun. Ata u habitën kur zbuluan se ajo ishte e mbushur me më shumë se 300 gurë që varionin midis 0,5 dhe dy centimetra.

Pas një procedure dy-orëshe të quajtur nefrolitotomia perkutane, mjekët hoqën sasinë masive të gurëve nga veshka e saj.

Kryekirurgu Lin Caiyang renditi gjenetikën, marrjen e ujit dhe dietën, si faktorët më të rëndësishëm për formimin e gurëve në veshka, shkruan The Mirror