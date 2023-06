Gruaja në Shangai jetoi një muaj në kabinë telefonike me qenin e saj

Një grua në Shangai u strehua në një kabinë telefonike për një muaj, bashkë me qenin e saj. Për t’iu përmbajtur izolimit të rreptë dhe të zgjatur të vendosur nga autoritetet e qytetit më të populluar të Kinës për ndërprerjen e valës së re të pandemisë Covid, gruaja siguroi një çati, që i përshtatej pak me kafshën e saj.

Sipas banorëve të zonës që postuan fotot në rrjetet sociale, gruaja e paidentifikuar nuk kishte ku të qëndronte dhe nuk kishte para për të marrë me qira një apartament kur qeveria e Shangait vendosi një bllokim të rreptë me qytetarët që detyroheshin të qëndronin të mbyllur në shtëpitë e tyre për më shumë se një muaj për të frenuar rritjen e rasteve me COVID-19.

Gruaja, sipas informacioneve, është emigrante rreth të 50-tave dhe jetoi në kabinë telefonike për një muaj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ajo u vu re nga një qytetarë që jetonte në pallatin pranë, e cila e kishte parë nga ballkoni i saj, ndërsa publikoi foto në rrjete sociale. Autoritetet e deportuan atë më 29 prill 2022.

Bllokimi i zgjatur në Shangai ka çuar në mungesa të përhapura ushqimore dhe në zbatim të ashpër, ndonjëherë irracional.

Gruaja nuk mund të gjente punë pasi ekonomia e qytetit ishte e paralizuar nga një bllokim i rëndë dhe i zgjatur për të reduktuar rastet e pandemisë. Në pamundësi për të paguar, emigrantja gjeti strehim të përkohshëm në kabinën e telefonit, ndërsa të tjerë si ajo flinin në karton në parkingje, në shtretër të improvizuar nën ura dhe në tenda trotuaresh.