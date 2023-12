Gruaja në Gaza sjell në jetë katërnjakë

Gruaja palestineze Iman al-Misri, e cila u strehua me familjen e saj në një shkollë në Deir al-Belah në pjesën qendrore të Rripit të Gazës, ku Izraeli vazhdon sulmet e tij intensive, lindi katërnjakë.

Sipas lajmeve të agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve ËAFA, Al-Misri, e cila u largua nga rajoni Beit Hanun në veri të Rripit të Gazës me burrin, nënën dhe fëmijët e saj dhe u strehua në shkollën Rafidah në Deir Belah, lindi katërnjakë.

Kjo grua palestineze dhe familja e saj po përpiqen të mbijetojnë në kushte të vështira në strehimore.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Al-Misri tha se ajo ishte në spital për katër ditë sepse kishte kontraktime në muajin e saj të tetë të shtatzënisë.

Foshnjat kanë lindur me prerje cezariane. Pas lindjes, asaj iu tha se kishte nevojë për një shtrat të rehatshëm dhe furnizime për shërim. Megjithatë, kushtet në strehimore janë të vështira, ndërsa sasia e qumështit nuk është mjaftueshme për foshnjat.

Babai i foshnjave tha gjithashtu se nuk kanë qumësht të mjaftueshëm për të sapolindurit, ndërsa shkolla ku ndodhen nuk ka as gaz, as rrymë, as miell.

Ai tha se një nga foshnjat është ende në spital, por ata nuk mund të shkojnë dhe të shohin se si është.