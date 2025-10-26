Gruaja hedh burrin në gjyq dhe fiton 200 mije euro pagë për 25 vjet punë shtëpie
Një gjykatë spanjolle ka urdhëruar një biznesmen që t’i paguajë ish-bashkëshortes së tij 180,000 £ për 25 vjet punë të papaguar në familje, bazuar në pagën minimale gjatë gjithë martesës së tyre.
Burri i Ivana Moral u urdhërua t’i paguante asaj 204,624.86 euro – pak më shumë se 182,000 £ – në një marrëveshje rekord divorci që u bë publike sot.
Gjykatësja Laura Ruiz Alaminos, e ulur në një gjykatë në Velez-Malaga në Spanjën jugore , llogariti shifrën bazuar në pagën minimale vjetore gjatë gjithë martesës së çiftit.
Çifti i ndarë kanë dy vajza dhe vendimi thotë se Ivana kishte kaluar pothuajse të gjithë kohën e saj duke u kujdesur për familjen e tyre dhe duke punuar si shtëpiake gjatë martesës së tyre.
Burri i Ivanës duhet t’i paguajë asaj një pension të barabartë me 444 £ në muaj, si dhe 356 £ dhe 533 £ për dy vajzat e tij, të cilat tani janë 20 dhe 14 vjeç.
Që kur u martua, Ivana i ishte përkushtuar “në thelb punës në shtëpi, që do të thoshte të kujdesej për shtëpinë dhe familjen dhe gjithçka që përfshin”, thuhej në vendim.
Martesa e çiftit drejtohej nga një ndarje e regjimit pronësor, të cilin bashkëshorti i zonjës Moral i kishte kërkuar që ta nënshkruante në fillim të martesës së tyre.
Ai saktësoi se çdo gjë që fitonte secila palë ishte vetëm e tyre, me të cilat ndanin vetëm pasuritë.
Marrëveshja nuk do ta kishte lënë zonjën Moral pa akses në asnjë nga pasuritë e fituara gjatë viteve të partneritetit.
Ajo më tha se tani ka folur për rastin e saj pasi dëshiron që gratë të dinë se çfarë kanë të drejtë.