LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Gruaja hedh burrin në gjyq dhe fiton 200 mije euro pagë për 25 vjet punë shtëpie

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 21:18
Bota

Gruaja hedh burrin në gjyq dhe fiton 200 mije euro pagë për 25

Një gjykatë spanjolle ka urdhëruar një biznesmen që t’i paguajë ish-bashkëshortes së tij 180,000 £ për 25 vjet punë të papaguar në familje, bazuar në pagën minimale gjatë gjithë martesës së tyre.

Burri i Ivana Moral u urdhërua t’i paguante asaj 204,624.86 euro – pak më shumë se 182,000 £ – në një marrëveshje rekord divorci që u bë publike sot.

Gjykatësja Laura Ruiz Alaminos, e ulur në një gjykatë në Velez-Malaga në Spanjën jugore , llogariti shifrën bazuar në pagën minimale vjetore gjatë gjithë martesës së çiftit.

Çifti i ndarë kanë dy vajza dhe vendimi thotë se Ivana kishte kaluar pothuajse të gjithë kohën e saj duke u kujdesur për familjen e tyre dhe duke punuar si shtëpiake gjatë martesës së tyre.

Burri i Ivanës duhet t’i paguajë asaj një pension të barabartë me 444 £ në muaj, si dhe 356 £ dhe 533 £ për dy vajzat e tij, të cilat tani janë 20 dhe 14 vjeç.

Që kur u martua, Ivana i ishte përkushtuar “në thelb punës në shtëpi, që do të thoshte të kujdesej për shtëpinë dhe familjen dhe gjithçka që përfshin”, thuhej në vendim.

Martesa e çiftit drejtohej nga një ndarje e regjimit pronësor, të cilin bashkëshorti i zonjës Moral i kishte kërkuar që ta nënshkruante në fillim të martesës së tyre.

Ai saktësoi se çdo gjë që fitonte secila palë ishte vetëm e tyre, me të cilat ndanin vetëm pasuritë.

Marrëveshja nuk do ta kishte lënë zonjën Moral pa akses në asnjë nga pasuritë e fituara gjatë viteve të partneritetit.

Ajo më tha se tani ka folur për rastin e saj pasi dëshiron që gratë të dinë se çfarë kanë të drejtë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion