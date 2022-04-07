LEXO PA REKLAMA!

Gruaja e tradhtoi, burri i kërkon 600 mijë euro dëmshpërblim të dashurit të saj

Lajmifundit / 7 Prill 2022, 18:52
Bota

Gruaja e tradhtoi, burri i kërkon 600 mijë euro dëmshpërblim

Një burrë nga Perugia, ka ngritur një padi civile ndaj të dashurit të gruas së tij me arsyetimin: Ai më shkatërroi jetën mua dhe fëmijëve të mi.

Historia e burrit që kërkon 600 mijë euro nga i dashuri i gruas është bërë publike dhe gjithçka fillon disa vite më parë kur burri është i bindur se gruaja e tij po e tradhtonte.

Punoj çdo ditë në Spoleto, pas turnit i kam çuar fëmijët në stërvitje futbolli, i kam ndjekur në detyrat e shtëpisë dhe aktivitetet jashtëshkollore, kam bashkëpunuar me familjen dhe ajo më ka tradhtuar.

I dashuri nisi t’i jepte dhurata, duke u ballafaquar me të në një mënyrë të ngutshme. Me pak fjalë, ai e nxiti të më tradhtonte, duke e bërë të largohej nga shtëpia pasdite të tëra dhe madje edhe në mbrëmje, pa i dhënë shpjegim as fëmijëve.

Ne kishim një familje të bukur që u shpërbë për shkak të tij. Dhe tani ai duhet të më dëmshpërblejë mua dhe fëmijët e mi.

Por për të shkuar para gjyqtarëve ishte e nevojshme të vërtetohej se tradhtia kishte ndodhur me të vërtetë. Kështu, ish-bashkëshorti punësoi një hetues privat për të gjetur gjurmët e gruas mashtruese, por profesionistit nuk i solli asnjë element për të vërtetuar tradhtinë.

Por burri nuk u dorëzua: për mendimin e tij tradhtia ishte reale dhe gjatë gjyqit të shkallës së parë të mbajtur në Spoleto , ai solli njerëz në sallën e gjyqit si dëshmitarë që kishin parë dy të dashuruarit të hipnin në një makinë ose të shkonin së bashku në një hotel. Edhe karabinierët që i ndaluan në makinë për kontroll.

Por ish-gruaja dhe i dashuri i saj e kanë mohuar gjithmonë lidhjen, edhe para gjyqtarëve të gjykatës civile. Pavarësisht humbjes në shkallën e parë, burri këmbënguli dhe apeloi në Gjykatën e Apelit të Perugias.

Por edhe një herë kërkesa e ish-bashkëshortit u refuzua. Gjyqtarët e apelit e konsideruan të pajustifikuar motivimin e dhënë nga burri, dhe burri përveçse nuk mori asnjë para nga i dashuri i gruas por u detyrua të paguante edhe të gjitha tarifat ligjore për çështjen që kishte hapur.

