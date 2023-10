Gruaja bërtet “Allahu Akbar”, policia e qëllon, kishte probleme mendore

Në Paris, policia hapi zjarr ndaj një gruaje që bërtiste “Allahu Akbar” (“Zoti është më i madhi”) në stacionin e metrosë François Mitterrand Bibliothèque.

Gruaja e mbuluar tërësisht ka “kërcënuar”. Oficerët qëlluan sepse “kishin frikë për sigurinë e tyre”. Gruaja tashmë ishte dënuar në të kaluarën për kërcënimin e disa ushtarëve dhe ishte shtruar në spital për probleme të dukshme mendore.

Policia e Parisit ishte vënë në alarm që në stacionet e banjës së Val de Marne, ku gruaja kishte kërcënuar me vdekje në tren, duke synuar pasagjerët e tjerë. Pasi u izolua, raportoi zyra e prokurorit, gruaja “refuzoi t’i bindej urdhrave të policisë, duke kërcënuar se do të hidhej në erë”. Një nga oficerët më pas “ka përdorur armën e tij të zjarrit vetëm një herë”.

E plagosur, gruaja është transportuar në spital ku ndodhet në prognozë të rezervuar me një plagë në bark. Nga gjetjet e para, ai nuk kishte me vete asnjë lëndë plasëse. Janë hapur dy hetime, një që i është besuar policisë për faljen e terrorizmit dhe kërcënimet me vdekje ndaj një zyrtari publik. Tjetri për përdorim të armës së zjarrit, i është besuar inspektorëve të mbikëqyrjes së brendshme të policisë.

Tashmë i dënuar për kërcënime

Gruaja tashmë ishte “dënuar” për “kërcënime të shprehura kundër ushtarëve të operacionit Sentinels (anti-terrorizëm). Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i qeverisë franceze, Olivier Veran, në përfundim të Këshillit të Ministrave në Paris. Veran evokoi shqetësime të mundshme të lidhura me “shëndetin mendor” të gruas, të cilat u konfirmuan më vonë.

Episodi i arrestimit të mëparshëm daton në vitin 2021 kur ajo u ndalua për sjellje kërcënuese dhe më pas u shtrua në spital për probleme mendore. Sipas burimeve policore të cituara nga France Presse, gruaja ishte edhe subjekt i një karte radikalizimi (FSPRT), por burimet nuk mund të specifikojnë nëse kjo kartë është ende aktive apo është e arkivuar.