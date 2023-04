Grevë në 3 aeroporte, paralizohen fluturimet në Gjermani

Sindikata gjermane Verdi bëri thirrje për greva paralajmëruese gjithëditore të enjten dhe të premten për punonjësit në disa zona të aeroporteve të Dyseldorfit, Hamburgut dhe Këlnit/Bonnit .

“Greva fillon në mesnatën e mërkurës në të enjte dhe përfundon mesnatën e premtes në të shtunë”, tha Verdi të martën. Sektorët që do të preken përfshijnë zonën e sigurisë së aviacionit, kontrollin e pasagjerëve, kontrollin dhe shërbimin e personelit dhe mallrave. Mund të ndodhin kohë më të gjata pritjeje apo edhe anulime fluturimesh për shkak të grevës”, paralajmëroi sindikata.

Aeroporti i Hamburgut tha se të gjitha nisjet do të anulohen ose do të kryhen pa pasagjerë të enjten dhe të premten për shkak të një greve, rreth 80,000 pasagjerë mund të preken. Mbërritjet do të jenë ende të mundshme, shtoi ai, raporton DË.

Pse Verdi bëri thirrje për greva?

Arsyeja e grevave janë negociatat midis Verdit dhe Shoqatës Federale të Kompanive të Sigurisë së Aviacionit (BDLS) për shpërblimet për ndërrimin e natës, të shtunave, të dielave dhe punës në festat publike.

Punëtorët po luftojnë gjithashtu për një marrëveshje kolektive më të mirë për pagesën jashtë orarit për personelin e sigurisë dhe shërbimit në aeroportet komerciale.

Pavarësisht grevave të fundit, nuk ka pasur asnjë përparim deri më tani. Miliona të prekur nga greva më e madhe e Gjermanisë në dekada. Greva paralajmëruese në Deutsche Bahn është planifikuar për të premten.

Ndërkohë, media gjermane raportoi se greva të tjera paralajmëruese ishin planifikuar gjithashtu në Deutsche Bahn dhe kompani të tjera hekurudhore në ditët në vijim. Nuk dihet ende një datë e saktë, por sipas raportimeve të mediave është folur për një grevë këtë të premte.

Sindikata e hekurudhave dhe transportit (EVG) dëshiron të njoftojë këtë të mërkurë se si do të vazhdojë në mosmarrëveshjen e pagave me Deutsche Bahn dhe rreth 50 kompani të tjera. Në fund të marsit, sindikata, së bashku me sindikatat e shërbimeve Verdi, bënë thirrje për një grevë të madhe mbarëkombëtare, e cila preku aeroportet dhe portet përveç autobusëve dhe trenave.