LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Greqia nuk toleron më shumë, nga 1 shtatori do pezullohen ata që nuk vaksinohen

Lajmifundit / 30 Gusht 2021, 12:53
Bota

Greqia nuk toleron më shumë, nga 1 shtatori do pezullohen ata që

Qeveria greke nisur nga situata në të cilën vendi është, ka vendosur që vaksinimi të bëhet me detyrim. Sipas vendimit, shkruajnë mediat fqinje, nga 1 shtatori, punonjësit e sektorit shëndetësorë që nuk vaksinohen, do pezullohen nga puna.

Lajmin e rikonfirmoi edhe njëherë një zyrtar i qeverisë greke, duke bërë me dije se sot duhet që të vaksinohen edhe 1 milionë grekë, në mënyrë që vendi të futet në shina të sigurta për përballimin e pandemisë.

Greqia nuk toleron më shumë, nga 1 shtatori do pezullohen ata që

Varianti “Delta” e ka prekur Greqinë, duke krijuar një situatë alarmante. Aktualisht, rastet ditore në vendin fqinj janë nga 3-4 mijë të infektuar.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion