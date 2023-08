Greqia në zi kombëtare, humb jetën politikania e njohur

Fofi Gennimata, politikane në Greqi ka humbur jetën në moshën 56-vjeçare. Mediat në vend raportojnë se ndarja e saj nga jeta ka shkaktuar një trishtim të madh jo vetëm në botën e politikës por edhe në shoqëri.

Pas 13 ditësh në spital duke luftuar me kancerin, 56-vjeçarje ndërroi jetë pasditen e sotme.

Presidentja e KINAL u shtrua në spital më 12 tetor dhe kjo bëri që të largohej edhe nga gara për lidershipin e Lëvizjes pas një mandati katër vjeçar.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Funerali i Gennimata-s do të mbahet të mërkurën dhe me vendim të kryeministrit Kyriakos Mitsotakis, 27 tetori do të jetë ditë kombëtare zie. Ndërkohë, punimet e parlamentit në vend janë mbyllur për një javë.