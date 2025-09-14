LEXO PA REKLAMA!

Greqia “në kaos”! Mbi 1,100 emigrantë zbarkojnë në një ditë, trafikantët bien në pranga

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 12:48
Bota

 

Greqia “në kaos”! Mbi 1,100 emigrantë zbarkojnë

Greqia po përballet me një valë masive emigrantësh nga Lindja e Mesme dhe Afrika, me mbi 1,100 persona që zbarkuan vetëm gjatë ditës së fundit në ishujt e Egjeut. Situata është kaotike në Agia Chania dhe Gavdos, ku autoritetet portuale punojnë pa pushim për t’i akomoduar dhe menaxhuar migrantët.

Gjatë dy ditëve të fundit, gjashtë trafikantë u arrestuan nga policia dhe FRONTEX, pasi migrantët zbuluan emrat e tyre. Hetimet vazhdojnë, ndërsa rojet bregdetare dhe anijet tregtare ndërhynë për shpëtimin e qindra personave në det të hapur.

