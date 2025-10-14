Greqi, vrau pronarin grek dhe kujdestarin e tij shqiptar, arrestohet në shtëpinë e tij në Kalithea autori i krimit
Autori i dyshuar i vrasjes së dyfishtë në Finikounda është arrestuar nga policia në shtëpinë e tij në Kallithea, megjithatë, ai deri më tani ka mohuar çdo përfshirje në vrasjen e dyfishtë.
Mësohet se autori dhe bashkëpunëtori i tij jetojnë pranë Kallitheas.
Më herët të martën në mëngjes, miku i tij 22-vjeçar iu dorëzua Byrosë Greke Kundër Korrupsionit së bashku me avokatin e tij për rastin e vrasjes së dyfishtë në kampingun e Finikoundës që ndodhi të dielën, më 5 tetor.
I riu dyshohet se i tha policisë se viktima (pronari i kampingut) e kishte ngacmuar seksualisht në verën e vitit 2022, kur ai kishte vizituar kampingun dhe ishte takuar me viktimat.
Avokati i 22-vjeçarit, Charalambos Lykoudis, foli për rastin, duke thënë se nuk kishte motiv financiar për sulmin nga një trashëgimi , si dhe se qëllimi i dy personave që ndodheshin në motoçikletë ishte ta frikësonin dhe t’i zhvatnin para, me vrasjen që “lindi” siç tha ai.
Lykoudis deklaroi se shoferi i motoçikletës nuk kishte asnjë lidhje me viktimën, ndryshe nga klienti i tij i cili kishte një “marrëdhënie personale dhe të dhimbshme” siç tha avokati.
Në fakt, Charalambos Lykoudis tha se klienti i tij 22-vjeçar ishte ai që kishte bërë përpjekjet për të frikësuar 68-vjeçarin me një pistoletë ajrore, pak para vrasjes, gjë të cilën ai e pranoi para autoriteteve.
Konkretisht, avokati i 22-vjeçarit tha: “Ai erdhi vullnetarisht dhe u vu në dispozicion të drejtësisë. Ai është një shtetas 22-vjeçar pa sjellje të mëparshme kriminale.
Ai nuk ka lidhje familjare me viktimën dhe nuk ka asnjë motiv financiar dhe çfarë është dëgjuar deri më sot. Nuk ka çështje nxitjeje morale.
Gjithçka që është dëgjuar deri më sot për çështje financiare nuk korrespondon me realitetin . Ai ishte pasagjer në motor nga e shtëna e njohur, ai është fëmija me pantallona të shkurtra në sediljen e pasme.”
Si ndodhi vrasja e dyfishtë në kamping
Vrasja ndodhi mbrëmjen e 5 tetorit në një kamping në Finikounda, kur autori, pasi kishte mbuluar fytyrën, hyri me forcë në recepsionin ku ndodhej pronari 68-vjeçar me kujdestarin e tij 60-vjeçar dhe mikun e tij të vjetër.
Personi i armatosur qëlloi me gjakftohtësi pronarin, duke e plagosur për vdekje, dhe më pas vrau mikun e tij, i cili u përpoq të arratisej. Në vrasjen e dyfishtë ishte i pranishëm edhe nipi i pronarit, i cili arriti të arratisej.