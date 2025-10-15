Greqi/ Tentuan të transportojnë armë dhe municione drejt Kretës, gjykohen 13 të pandehurit
Në Gjykatën e Apelit të Hanias është zhvilluar seanca dëgjimore për çështjen e rrjetit të importit dhe tregtisë së armëve dhe municioneve në Kretë. Bëhet fjalë për sasi armësh, të cilat u zbuluan nga policia greke më shtator të vitit 2019.
Në dosje janë 14 të pandehur, por në sallën e gjyqit kanë mundur vetëm 13 prej tyre të paraqiten për shkak se njëri prej tyre ka ndërruar jetë.
Akuzat e ngritura janë “formimi i organizatë kriminale”, “importi, posedimi, furnizimi, tregtia, transporti i armëve luftarake, si dhe pajisja e armëve ushtarake.”
Rikujtojmë se më shtator 2019, nëpërmjet një kontrolli policor ndaj një kamioni i cili transportonte ushqim për kafshë, janë gjetur armë dhe municione të fshehura.
Kamioni në fjalë, sapo kishte zbritur në portin e Soudës nga një traget, i cili kishte lundruar drejt Rethymnos.
Blutë greke kanë arritur të gjejnë, 4 armë ushtarake të tipit Kallashnikov, 6 karikatorë kallashnikovi, 122,566 fishekë për armë luftarake të tipit kallashnikov.