Greqi/ Posedonte mbi 1,000 materiale pornografike me të mitur, Gjykata dënon 39-vjeçarin me 7 vite burg
Gjykata e Selanikut ka dënuar ditën e sotme një 39-vjeçar me shtatë vjet burgim, pasi akuzohet se posedonte mbi 1.000 materiale pornografike me të mitur.
I pandehuri, ka qenë në paraburgim që nga vera e vitit 2024.
Arrestimi i tij u krye pas një hetimi nga Policia e Krimit Kibernetik, e cila ka arritur të identifikojë gjurmët elektronike të aktivitetit të paligjshëm.
Nga këto hetime janë zbuluar se ai kishte mijëra video dhe foto me përmbajtje pornografike me të mitur.
Konkretisht, mësohet gjatë seancës dëgjimore, 39-vjeçari kishte ruajtur gjithsej 84 foto dhe 51 video me materiale pornografike në një server të veçuar, ndërsa mbi 1,000 skedarë të tjerë janë gjetur të lidhur në një hard disk të jashtëm.
Pavarësisht provave, në mbrojtjen e tij ai ka pretenduar se këto materiale ishin të shkarkuara qëllimisht nga “dark ëeb, ku po kryente kërkime për shkak të punës së tij si inxhinier të çështjeve të sigurisë kibernetike.
Megjithatë, ai ka thënë se qëllimi i tij nuk ishte t’i ruante materialin ose t’i ndante në skedarë të jashtëm.
Megjithatë, qëllimi i tij ishte të izolonte materialin keqdashës dhe jo t’i ruante ose ndante skedarët me palë të treta, siç pretendoi ai.