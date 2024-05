Grabiti një dyqan një vit më parë, policia arreston autorin 46-vjeçar

Policia e Milanos ka arrestuar mbrëmë një 46-vjeçar, i cili akuzohet për grabitjen e një dyqani një vit më parë. Ngjarja ka ndodhur në dyqanin Yamamay në Piazza Cordusio në Milano mbrëmjen e 11 shkurtit.

Mediat asëkohe shkruanin se dy shitëset u përplasen fizikisht me grabitësit ku 28-vjeçarja, banuese në provincën e Pavia, mbrojti me trupin e saj kasën dhe mori një goditje të fuqishme e cila e la me pasoja për të paktën 21 ditë. Kolegia ndërhyri për të mbrojtur kolegen . Burri 46 vjeçar, u identifikua falë imazheve të kamerës dhe gjurmëve të gjakut.