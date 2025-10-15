(VIDEO) Forcat amerikane godasin anijen që trafikonte drogë në brigjet e Venezuelës, gjashtë të vdekur
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi dje se forcat ushtarake amerikane kanë goditur një anije që trafikonte drogë në brigjet e Venezuelës, duke vrarë gjashtë persona në bord.
“Informacioni ka konfirmuar se anija po trafikonte drogë, e lidhur me rrjete të paligjshme narko-terroriste”, shkroi Trump në një postim në platformën Truth Social.
Uashingtoni ka vendosur një forcë ushtarake në Karaibe jugore me qëllimin e deklaruar për të luftuar trafikimin e drogës drejt SHBA-së. Deri më sot, administrata Trump ka njoftuar katër sulme të tjera që kanë vrarë 21 persona.
???? BREAKING: President Trump confirms Secretary Hegseth ORDERED a kinetic strike this morning on narcoterrorists operating just off the shores of Venezuela— Nick Sortor (@nicksortor) October 14, 2025
Keep turning these vioIent trafflckers into ASH, President Trump ????
Trump wrote: “Under my Standing Authorities as… pic.twitter.com/dAGw3fxVfe
Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, akuzoi qeverinë amerikane se po përdor goditjet ndaj karteleve të drogës si pretekst për të imponuar “ndryshim regjimi” në vendin e tij dhe për të vënë nën kontrollin e saj fushat e gjera të naftës.