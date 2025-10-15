LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

(VIDEO) Forcat amerikane godasin anijen që trafikonte drogë në brigjet e Venezuelës, gjashtë të vdekur

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 12:05
Bota

(VIDEO) Forcat amerikane godasin anijen që trafikonte drogë në

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi dje se forcat ushtarake amerikane kanë goditur një anije që trafikonte drogë në brigjet e Venezuelës, duke vrarë gjashtë persona në bord.

“Informacioni ka konfirmuar se anija po trafikonte drogë, e lidhur me rrjete të paligjshme narko-terroriste”, shkroi Trump në një postim në platformën Truth Social.

Uashingtoni ka vendosur një forcë ushtarake në Karaibe jugore me qëllimin e deklaruar për të luftuar trafikimin e drogës drejt SHBA-së. Deri më sot, administrata Trump ka njoftuar katër sulme të tjera që kanë vrarë 21 persona.

Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, akuzoi qeverinë amerikane se po përdor goditjet ndaj karteleve të drogës si pretekst për të imponuar “ndryshim regjimi” në vendin e tij dhe për të vënë nën kontrollin e saj fushat e gjera të naftës.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion