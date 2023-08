Gjyqtari belg libër për mafian shqiptare: Ja si e përdorin Kanunin

Gjyqtari i njohur i Brukselit, Michel Claise, 67 vjeç, po punon për një libër për mafien shqiptare në Belgjikë.

Ai ndan përfundimet e tij të para me HLN dhe ato janë (veçanërisht) befasuese: “Shqiptarët janë po aq të fuqishëm në Antwerp sa Mocromafia”, thotë ai, teksa flet dhe për pastrim parash e brutalitet.

Kur pyetet se përse një libër për mafien shqiptare, Claise përgjigjet:

“Arsye e dyfishtë. Sepse Shqipëria ushtron një tërheqje të madhe tek unë. Është një vend i bukur, me njerëz të mrekullueshëm dhe natyrë të paprekur. I rekomandoj të gjithëve ta vizitojnë. Dhe mundësisht të mos presim shumë, sepse në bregdetin shqiptar pastrohen një sasi e madhe parash nga krimi. Njeriu bën gjithçka për t’u lejuar të ndërtojë diçka. Bregdeti i mrekullueshëm është nën presion. Ky fakt përputhet plotësisht me arsyen e dytë pse e nisa këtë libër: në jetën time profesionale kam kontakt jo pak me mafien shqiptare. Ajo është e gjithëpranishme dhe e fuqishme në të gjithë Evropën, por veçanërisht në Belgjikë”.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gjykatësi deklaron më tej se në vitin 1997, mafia shqiptare përfitoi nga kriza për të hequr armët nga repartet e saj ushtarake.

“Ky ishte fillimi i tregtisë së armëve dhe ato armë janë ende në qarkullim. Fenomeni i mafies shqiptare, i cili tashmë ekzistonte deri diku në nivel lokal – u zhvillua fenomenalisht shpejt vetëm pas rënies së Murit të Berlinit në fund të vitit 1989 dhe rënies së komunizmit në Shqipëri në fillim të vitit 1991. Ka pasur disa shkaqe, kryesisht ekonomike. Ai vend erdhi nga askund. Brenda natës ajo u bë krejtësisht e papërgatitur për një ekonomi tregu kapitaliste. Kjo rezultoi në një katastrofë të madhe me varfëri të madhe. Shumë shqiptarë janë përpjekur ta zgjidhin atë në mënyrë të ndershme. Por këtu pati edhe një valë të re migrimi. Dhe fenomeni mafioz ngriti kokën e tij të shëmtuar”, thotë ai më tej.

Sipas gjykatësit belg, në fillim të mijëvjeçarit, rrjetet e prostitucionit në Belgjikë ranë nën kontrollin e shqiptarëve, ashtu si dhe importi i kokainës nëpërmjet portit të Antwerpenit.

“Mafia shqiptare kontrollon portin bashkë me kolumbianët dhe meksikanët. Shqiptarët janë po aq të fuqishëm sa Mokromafia. Këtë e mësuam nëpërmjet Sky ECC. Në fillim të tetorit do të dalin para gjykatës gjashtëdhjetë shqiptarë të arrestuar në kuadër të atij hetimi. Të thuash se Mocromafia dominon gjithçka në portin e Antëerpit është gabim. Edhe shqiptarët janë suprem. Ata po luftojnë njëri-tjetrin për jetën, pikërisht sepse janë konkurrentë”, deklaroi gjykatësi.

Ai ndalet dhe te kanuni dhe vrasjet sipas kanunit.

“Kanuni është kodi i nderit që drejton të gjithë shoqërinë në Shqipërinë e Veriut. Është kodi që organizon jetën e përbashkët, marrëdhëniet me gratë dhe hakmarrjen. Krimet e gjakut duhet të ndëshkohen gjithmonë me gjak. Edhe këtu tek ne ndihen rregullisht pasojat e Kanunit. Në vitin 2019, një konflikt i tillë u zhvillua në Molenbeek. Një burrë u godit me 12 plumba.”

Por cila mafia është tani më e madhja në Belgjikë? Shqiptare, italiane, mokromafia?

“Kjo është e vështirë të vlerësohet, sepse sipas definicionit është aktivitet klandestin. Unë u dëgjova si ekspert në Dhomë dhe aty argumentova për një vlerësim të ndikimit të krimit financiar në Evropë dhe shpërndarjes midis organizatave të ndryshme kriminale. Kjo është shumë urgjente, sepse shumat e përfshira janë të mëdha. Thjesht merrni kokainë: 800 tonë në vit në Evropë dhe 1 gram kushton 50 euro (40 miliardë euro). Duhet të pyesim veten nëse pjesë të ekonomisë legale nuk janë prekur keq tashmë nga fenomeni i pastrimit të parave”.

A ndryshon metoda e punës së mafies shqiptare nga ajo e të tjerëve?

“Para se të bëhesha gjykatës hetues, unë kryesova një dhomë që merrej me krimet seksuale. Aty kaluan mjaft shqiptarë, në kuadër të prostitucionit. Këta njerëz në mënyrë të paskrupullt përdorin terrorizimin e viktimave të tyre dhe përdorimin e dhunës ekstreme. E njëjta gjë vlen edhe për tregtinë e kokainës. Mafia italiane është qetësuar shumë në atë front. Ata e kanë kuptuar se e gjithë kjo thirrje është e panevojshme dhe mjaft kundërproduktive. Mokromafia gjithashtu nuk është aq e dhunshme. Kultura e dhunës brenda mafies shqiptare është mjaft unike?”.

Sa i përket historisë së Shqipërisë, ai e krahason me Korenë e Veriut.

“Po, ishte si Koreja e Veriut sot. Kjo sigurisht ka luajtur një rol. Fillimisht të qenit kaq i burgosur dhe më pas shpërthimi i çlirimit nga ajo zgjedhë. Por ai kod Kanuni daton në shekullin e 15-të. Pra, ka elementë të tjerë në lojë që qëndrojnë shumë më larg në histori.”