Gjykata i rrëzoi tarifat ndërkombëtare, tjetër "shuplakë" Trump: Dëbimi i emigrantëve nga SHBA, i paligjshëm!
Një gjyqtare federale bllokoi të premten një përpjekje të administratës Trump që synon të përshpejtojë deportimet e migrantëve të ndaluar në brendësi të Shteteve të Bashkuara, duke e cilësuar atë si shkelje të procesit të rregullt ligjor.
Ndryshe nga migrantët e ndaluar në ose afër kufirit, të cilët më parë i janë nënshtruar largimit të përshpejtuar, njerëzit që administrata po synon tani kanë “hyrë prej kohësh” në vend, shkroi gjyqtarja e Gjykatës së Qarkut të SHBA-së, Jia Cobb.
“Kjo do të thotë se ata kanë një interes të rëndësishëm për lirinë e tyre për të qëndruar këtu dhe për këtë arsye duhet t’u ofrohet një proces i rregullt ligjor sipas Amendamentit të Pestë”, tha Cobb, e cila u nominua në bankën federale në Uashington, DC, nga ish-Presidenti Joe Biden.
Lëvizja për të përshpejtuar deportimet u vu në zbatim në ditët e para të mandatit të dytë të Presidentit Donald Trump, duke zgjeruar një politikë të Departamentit të Sigurisë Kombëtare që më parë kishte kufizuar largimin e përshpejtuar vetëm për migrantët e ndaluar brenda 100 miljeve nga kufiri i SHBA-së dhe që kishin qenë të pranishëm në vend për më pak se dy javë.
Cobb ishte veçanërisht e pakënaqur me idenë se administrata besonte se asnjë prej migrantëve nuk duhet të gëzonte të drejta për proces të rregullt ligjor.
“Në mbrojtje të këtij procesi të pakët, Qeveria paraqet një argument vërtet të habitshëm: se ata që kanë hyrë në vend ilegalisht nuk kanë të drejtë për asnjë proces sipas Amendamentit të Pestë, por në vend të kësaj duhet të pranojnë çdo lloj mirësie që Kongresi u ofron atyre”, shtoi Cobb.
“Nëse kjo është e vërtetë, jo vetëm jo-qytetarët, por të gjithë do të ishin në rrezik. Qeveria mund t'ju akuzojë për hyrje të paligjshme, t'ju devijojë në një procedurë të thjeshtë ku do të 'vërtetonte' hyrjen tuaj të paligjshme dhe pastaj t'ju largojë menjëherë.”
"Make the Road New York", grupi i avokimit për emigrantët që sfidon politikën, argumentoi në një seancë dëgjimore muajin e kaluar se ajo tashmë po përdoret për të arrestuar njerëz në gjykatën e imigracionit dhe për t'i deportuar ata pa një seancë dëgjimore - në shkelje të të drejtës së tyre kushtetuese për një proces të rregullt ligjor.
Grupi pretendon se ligji është i paqartë dhe se DHS po tejkalon autoritetin e tij duke përdorur politikën për të ndaluar individë që po përpiqen në mënyrë aktive të zbatojnë procesin ligjor.
Ndërkohë, qeveria i kërkoi gjykatës që ta linte politikën të hynte në fuqi, duke argumentuar se është një ushtrim i ligjshëm i autoritetit ekzekutiv që synon të përmirësojë zbatimin dhe të zvogëlojë ngarkesën e çështjeve të prapambetura në gjykata.
Po dje, një gjykatë apeli në SHBA ka vendosur që shumica e tarifave të lëshuara nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, janë të paligjshme, duke krijuar një përballje të mundshme ligjore që mund të përmbysë axhendën e tij të politikës së jashtme.
Vendimi ndikon në tarifat "reciproke" të Trump, të vendosura mbi shumicën e vendeve anembanë botës, si dhe tarifa të tjera të vendosura mbi Kinën, Meksikën dhe Kanadanë.
Në një vendim 7-4, Gjykata e Apelit e SHBA-së për Qarkun Federal hodhi poshtë argumentin e Trump se tarifat ishin të lejuara sipas një akti të fuqive ekonomike emergjente, duke i quajtur ato "të pavlefshme në kundërshtim me ligjin".
Vendimi nuk do të hyjë në fuqi deri më 14 tetor, për t'i dhënë administratës kohë t'i kërkojë Gjykatës së Lartë të marrë në shqyrtim çështjen.