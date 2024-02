Gjoba deri në 3 mijë euro për shpërdorim uji, Spanja "gjunjëzohet" nga thatësira

Pas disa muajsh paralajmërimesh, autoritetet katalanase pritet që të shpallin ditën e sotme gjendjen e emergjencës për thatësirën që ka përfshirë vendin.

Kjo përkthehet në akoma më shumë kufizime ekstreme të ujit për 6 milionë njerëz në Barcelonë dhe në 201 komunat përreth Spanjës verilindore.

Më konkretisht, nëse banorët në zonat ku do të jenë në fuqi kufizimet do të ujisin kopshtin mund të gjobiten deri në 50 euro. Po ashtu, nëse një qytetar i Barcelonës kryen një shkelje të rëndë të lidhur me ujin mund të gjobitet deri në 3 000 euro.

Autoritetet katalanase deklaruan gjendjen para-emergjente në nëntor të vitit të kaluar.

Dhe, tashmë, me rritjen e temperaturave niveli i ujërave në rezervuare është ulur akoma më shumë.

“Rezervat tona janë nën 16%. Situata është kritike në Barcelonë dhe rreth Girona-s, kështu që do të na duhet të marrim masa më të rrepta,” njoftoi zyrtarja e qeverisë Laura Vilagrà përmes një programi në radio.

Periudha e thatësirës në Katalonjë ka nisur që në vjeshtën e vitit 2020.