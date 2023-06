Gjest mallëngjyes, djali rrit enkas flokët dhe ia dhuron nënës së sëmurë me tumor

Melanie, e cila po i nënshtrohej terapisë me rrezatim për një tumor në tru, ishte shumë e mërzitur për rënien e flokëve, por djali i saj vendosi t’i bënte një dhuratë që do t’i kthente buzëqeshjen e munguar dhe jetën e saj të mëparshme. Matt, qethi flokët e tij të gjatë dhe me to bëri një parukë për t’i dhënë nënës së tij.

Nënës së 6 fëmijëve nuk i interesonte fakti të ishte e sëmurë, por fakti se të qenurit në gjendje jo të mirë shëndetësore, mes të cilave edhe rënia e flokëve, e bëri të shmangte shoqërinë. Por djali i saj 27-vjeçar, Matt, mendoi diçka gjeniale për nënën e tij.





Në fillim të vitit 2020, Matt filloi t’i rriste flokët me këtë qëllim të veçantë në mendje dhe pas tre vitesh durim, flokët e tij u rritën në një gjatësi mbresëlënëse. Pasi flokët iu zgjatën mjaftueshëm, Matt shkoi në shtëpinë e nënës së tij me disa bashkëpunëtorë. Aty i prenë të gjitha flokët, që më pas iu dërguan një kompanie.

Kompania bëri një parukë të lidhur me dorë duke përdorur flokët e Matt, e cila iu dorëzua Melanie. E ëma, e cila mori këtë dhuratë zemre, për herë të parë pas 4 vitesh filloi të ndihej sërish vetvetja.