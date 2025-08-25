Gjendet pas 19 ditësh trupi i biznesmenit turk të mbytur në Detin e Marmarasë
Pas pothuajse tre javësh kërkime intensive, autoritetet turke gjetën në një thellësi prej 68 metrash trupin e biznesmenit Halit Yukay, i cili ishte zhdukur më 4 gusht, pasi varka e tij “Graywolf” u gjet gjysmë e fundosur pranë brigjeve të Artaki, në Detin e Marmarasë.
Kërkimi nisi më 4 gusht, kur Yukay lundroi i vetëm nga Gialova drejt Mykonos. Të afërmit ngritën alarmin në orën 15:10 të po asaj dite, ndërsa një ditë më vonë një anije tregtare raportoi mbetje të varkës pranë Turanköy.
Në operacionin e kërkimit morën pjesë forca të shumta të Rojës Bregdetare, njësive detare speciale dhe policisë detare nga disa rajone, me ndihmën e pajisjeve Sonar dhe robotëve nënujore (ROV). Pikërisht falë tyre u identifikua vendndodhja e trupit dhe mbetjeve të mjetit lundrues.
Trupi i pajetë i Yukay u gjet pardje, ndërsa procesi i nxjerrjes po kryhet me një sistem special ashensori për të shmangur dëmtimet e mëtejshme. Operacioni po koordinohet nga zhytësit ushtarakë dhe pritet të përfundojë brenda orëve të ardhshme.