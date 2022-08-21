Gjendet i vdekur zyrtari i lartë i inteligjencës ukrainase
Një shef rajonal i shërbimeve të inteligjencës SBU të Ukrainës është gjetur i vdekur në shtëpinë e tij në Ukrainën qendrore, tha zyra e prokurorit të përgjithshëm.
Oleksandr Nakonechny u gjet nga gruaja e tij me plagë me armë zjarri në një dhomë të banesës së tyre në qytetin Kropyvnytskyi të shtunën pasi ajo dëgjoi të shtëna armësh, tha zyra.
Policia ka nisur një hetim për vdekjen, por nuk ka bërë komente mbi ngjarjen.
Një politikan vendas, Andrii Lavrus, shkroi në Telegram se Nakonechny kishte qëlluar veten. Informacioni nuk është konfirmuar.
Nakonechny ka drejtuar SBU-n në rajonin Kirovohrad që nga janari 2021.
Në korrik, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky shkarkoi kreun e SBU, mikun e tij të fëmijërisë Ivan Bakanov, duke thënë se ai nuk bëri mjaftueshëm për të çliruar agjencinë nga spiunët dhe bashkëpunëtorët rusë.
Zelensky tha se do të ketë një rishikim të personelit të SBU dhe disa zyrtarë të lartë në agjenci janë shkarkuar gjatë disa muajve të fundit.