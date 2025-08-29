Giorgia Meloni dhe motra e saj “viktima” të Phica.eu! Web-i publikoi fotot e "dyshes Meloni" dhe të grave të tjera me komente s*ksiste
Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni dhe motra e saj, Arianna kanë reaguar me zemërim dhe indinjatë pas publikimit të fotove të tyre dhe të shumë grave të tjera në një faqe interneti, ku imazhet ishin shoqëruar me komente seksiste dhe fyese.
Fotot janë shkrepur pa dijeninë apo miratimin e grave të përfshira dhe janë shpërndarë në mënyrë abuzive në faqen tashmë të mbyllur Phica.eu, duke ngjallur reagime të forta nga opinioni publik dhe politika italiane.
Kryeministrja Meloni e ka cilësuar ngjarjen si të neveritshme dhe ka kërkuar veprim të menjëhershëm institucional dhe ligjor, duke e konsideruar denoncimin e këtij fenomeni jo vetëm një të drejtë, por një detyrë shoqërore. “Nuk është çështje personale apo politike është një çështje që prek të gjitha gratë dhe gjithë shoqërinë,” - është shprehur ajo për Corriere della Sera.
Nga ana tjetër, motra Arianna Meloni ka dënuar ashpër atë që e quan “shoqëria e klikimeve”, një realitet ku dhuna dixhitale, poshtërimi dhe objektifikimi i grave shpërblehen me vëmendje dhe klikime. Ajo ka theksuar nevojën për të ndërprerë këtë "spektakël të turpshëm", i cili minon çdo arritje që gratë arrijnë me punë të ndershme.
Ngjarja ka vënë në dukje mungesën e respektit për privatësinë dhe dinjitetin e grave, duke rikthyer në qendër të debatit publik nevojën për mbrojtje më të fortë ligjore kundër abuzimeve online.
Mbyllja e faqes është një hap i parë, por motrat Meloni kërkojnë me çdo kusht përgjegjësi penale.