Gazprom shkurton furnizimin përmes Nord Stream 1 në 20%/ Reagon Gjermania. Ndryshon menjëherë çmimi i gazit

Kompania ruse e gazit Gazprom po redukton më tej dërgesat përmes tubacionit Nord Stream 1 të Detit Baltik. Nga 27 korriku (e mërkurë) në orën 6 të mëngjesit, 20 për qind ose 33 milionë metra kub gaz do të rrjedhin çdo ditë përmes linjës më të rëndësishme të furnizimit për në Gjermani, njoftoi kompania të hënën. Arsyeja ishte riparimi i një turbine tjetër, tha ajo.

Njoftimi i furnizimeve më të ulëta vetëm nga Rusia bëri që çmimi i gazit natyror në Evropë të rritet ndjeshëm. Të hënën, kontrata e së ardhmes TTF, e cila konsiderohet si trend-vendosje, u rrit në 175 euro për megavat orë në bursën e energjisë në Holandë. Kjo është një rritje prej 7.7 për qind krahasuar me të premten.

Berlin: Arsyeja është e avancuar

Qeveria federale e konsideron të avancuar mirëmbajtjen e specifikuar të një turbine tjetër. "Sipas informacioneve tona, nuk ka asnjë arsye teknike për një ulje të dërgesave," tha një zëdhënëse e ministrit Robert Habeck (të Gjelbërit) për Ministrinë e Çështjeve Ekonomike. Berlini kundërshtoi gjithashtu deklaratën e bërë vazhdimisht nga pala ruse se kishte ende pyetje të hapura në lidhje me turbinën dhe sanksionet. "Kërkesat e miratimit sipas ligjit të sanksioneve për dorëzimin e turbinës në fjalë janë në fuqi," tha zëdhënësja.

Presidenti rus Vladimir Putin kërcënoi javën e kaluar se mund të ketë një ndërprerje të mëtejshme të furnizimit me gaz përmes tubacionit Nord Stream 1 rreth 26 korrikut. Ai iu referua turbinave të përdorura nga kompania ruse e energjisë. Prandaj, një mbytje është e mundur nëse një turbinë e riparuar në Kanada nuk është përsëri e disponueshme në kohë. Prandaj, një turbinë tjetër duhet të dërgohet rreth datës 26 korrik për riparime.

Dërgesat e gazit nëpërmjet lidhjes aktualisht më të rëndësishme me Gjermaninë për gazin natyror rus u rifilluan vetëm të enjten pas një mirëmbajtjeje rutinë dhjetëditore. Që në qershor, Gazprom kishte reduktuar dërgesat përmes tubacionit në 40 për qind të kapacitetit maksimal dhe iu referua dërgimit të turbinës në Kanada për riparime. Qeveria federale e konsideron këtë si një pretekst. Zyrtarët e qeverisë gjermane paralajmëruan megjithatë, pasi puna e mirëmbajtjes kishte përfunduar ndërkohë, se nuk mund të supozohej me siguri se Kremlini do të vazhdonte të pomponte gaz përmes tubacionit për në Gjermani.