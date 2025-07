“Furtuna” drejt Kievit, gjenerali gjerman: Putin do sulmojë me 2 mijë dronë njëherësh

Ushtria e Rusise po planifikon të sulmojë me mbi 2 mijë dronë Ukrainën. Paralajmerimin e ka bërë të ditur gjenerali gjerman Christian Freuding në një intervistë të publikuar më 19 korrik.

Numri i dronëve marramendës i përshkruar nga Freuding, i cili kryeson grupin e punës për Ukrainën në Ministrinë gjermane të Mbrojtjes, vjen ndërsa Rusia vazhdon të zgjerojë prodhimin e dronëve.

Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme Ukrainase i tha revistës Politico në qershor se Kremlini planifikon të prodhojë 2 milionë dronë dhe 30 mijë dronë me rreze të gjatë veprimi dhe me karrem në vitin 2025, duke shënuar një zgjerim kritik të programit të luftës me dronë të Moskës.

Midis 13 shtatorit 2022 dhe 30 gushtit 2023, forcat ruse qëlluan me gati 2 mijë dronë Shahed në Ukrainë. Kjo "do të paraqesë një sfidë serioze për sistemin e mbrojtjes ajrore ukrainase", shtoi Freuding në një podcast. "Kundërmasa të zgjuara" janë të nevojshme, shtoi ai, duke vënë në dukje se përdorimi i raketave Patriot kundër dronëve kamikazë rusë është i palogjikshëm, të cilët kushtojnë 30,000-50,000 euro, ndërsa një raketë Patriot kushton mbi 5 milionë.

Moska ka bërë me dije se lufta e Ukrainës është e gjatë dhe komplekse. Deklaratat e Donald Trump tregojnë një dëshirë për të arritur një marrëveshje në Ukrainë sa më shpejt të jetë e mundur, por Uashingtoni po e kupton gjithnjë e më shumë kompleksitetin e këtij procesi "të gjatë dhe të vështirë", tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, në një intervistë me VGTRK, të cituar nga Tass.

Ne jemi mësuar me "retorikë mjaft të ashpër dhe të drejtpërdrejtë", shtoi Peskov, por "në të njëjtën kohë ai konfirmon qëllimin e tij për të vazhduar të bëjë gjithçka që është e mundur për të lehtësuar një zgjidhje paqësore".

Në lidhje me një takim mes Trump dhe Putin, Peskov thekson se "ende nuk ka ardhur koha". Ai pranoi, megjithatë, se kishte filluar ta konsideronte një takim midis dy udhëheqësve "të domosdoshëm" dhe se "me kalimin e kohës, është diçka që padyshim do të ndodhë".

Më pas, shtoi se "mund të jetë e nevojshme të formalizohen disa marrëveshje të rëndësishme të arritura me kalimin e kohës, pas shumë pune". "Kjo punë ende duhet të bëhet", vazhdoi ai, duke arritur kështu në përfundimin se koha për një samit midis Trump dhe Putin "ende nuk ka ardhur".